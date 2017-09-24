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24сентября
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сегодня, 14:27 80

Очевидцы: в Приамурье грузовик егеря наехал на внедорожник браконьеров

Очевидцы: в Приамурье грузовик егеря наехал на внедорожник браконьеров
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

В социальных сетях сообщают о происшествии в Завитинском районе Приамурья. По сведениям информированных источников, егерь, управляя грузовиком, пошел на таран внедорожника, в котором находились браконьеры.

Сообщается, что егерь, зацепив внедорожник, сначала протащил его около 10 метров, затем столкнул в яму и переехал. В пострадавшей машине находились два человека. Они живы.

Официального подтверждения этим фактам пока нет. Связаться со служащим управления по охране животного мира Амурской области в Завитинском районе ИА «Амур.инфо» не удалось.

Просмотров всего: 5870

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (80) Обсудить на форуме
  • karlik nos

    karlik nos
    7 часов назад

    Мдя...закипел дядечка

  • ay

    ay
    7 часов назад

    красивый поступок.

  • Local

    Local
    7 часов назад

    Капец егеря закусило. А номер-то типа блатной )

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    Покушение на убийство двух человек?

  • ay

    ay
    7 часов назад

    где вы там увидели "двух человек"?

  • Local

    Local
    7 часов назад

    vertex

    Покушение на убийство двух человек?



    Даже если нет, то рублей на 500-600 встрял. Не считая ремонта грузовичка.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    Нет.. скорее достали, по тому что.. недавно на Заксе протащили через депутатов Едра совершенно коррупционный закон о квотах на отстрел животных. АБСОЛЮТНО коррупционный!.. И ведь всей фракцией пытали И.В. Ряжских о том, каким образом и КТО будет регулировать, что на отведённых делянах осуществлялся прикорм животных.. или там лоси соль под роспись получают?

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    ay

    где вы там увидели "двух человек"?



    егерь, зацепив внедорожник, сначала протащил его около 10 метров, затем столкнул в яму и переехал. В пострадавшей машине находились два человека.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    С егерями шутки плохи

  • ay

    ay
    7 часов назад



    В пострадавшей машине находились два человека.



    браконьеры - не человеки

  • vertex

    vertex
    7 часов назад

    А депутаты браконьеры - человеки?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад



    Ряжских И.В. начальник управления по охране объектом животного мира и среды их обитания.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    7 часов назад

    Депутатов переехал. Красавец егерь. Ты наш герой. Предлагаю такую практику применить по всей стране

  • Br35

    Br35
    6 часов назад

    Пояснил по хардкору

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Бодрячок

    Депутатов переехал. Красавец егерь. Ты наш герой. Предлагаю такую практику применить по всей стране



    а кто такие?

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    6 часов назад

    ...мдя...жесть...круче только Никулин с Какаулиным друг друга ловили...)))

  • Grigoryy

    Grigoryy
    6 часов назад

    Ого, как получилось. А крузачок-то, кажись, хозяина магазина "Царская охота" - Виталика Савчука...

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    5 часов назад

    ....интересно чем все это закончится...

  • zakon-zakon

    zakon-zakon
    5 часов назад

    Да чей бы не был крузачек а за порчу имущества придется хранителю природы заплатить

  • Local

    Local
    5 часов назад

    Да и в первый раз тебя

    прочитали

    прочитали

    прочитали

  • Андрей 1981

    Андрей 1981
    5 часов назад

    Да хазяин прадика Веталя и кто сказал что он браконьер имея такие деньги ехать на охоту без путевки смешно а вот тот факт что он выдвегал и выдвегает свою кандидатуру в место Ряжского это факт нипопахивает ли подставой а этот егерь часто чудит и главное что он досихпор работает хотя суд решал что егерь проводил непровомерные деяния сделайте свой вывод.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    5 часов назад

    ....думаю что больше проводить не будет. это уж слишком.

  • ЛиСа

    ЛиСа
    5 часов назад

    Просто так не переехал бы. Жаль, но с обиженные со своими бабками могут егеря под монастырь подвести. Мало ирформации. АИ, держите руку на пульсе.

  • Андрей 1981

    Андрей 1981
    5 часов назад

    Вы просто егеря незнаете он еще тот кадр Ребчук

  • Андрей 1981

    Андрей 1981
    4 часа назад

    Вобще нас там небыло и некто неузнает правды а вот егеря пасодить за папытку убийства даже если водитель браконьер а пасажиры кто давал ему право ресковать чужими жизнями представьте если бы пасажир был вашим родственником вы бы неговорили что егерь малодец

  • Андрей 1981

    Андрей 1981
    4 часа назад

    Знаете поговорку в народе егерь самый главный браконьер

  • Olivyeva

    Olivyeva
    4 часа назад

    Андрей 1981Вобще нас там небыло и некто неузнает правды а вот егеря пасодить за папытку убийства даже если водитель браконьер а пасажиры кто давал ему право ресковать чужими жизнями представьте если бы пасажир был вашим родственником вы бы неговорили что егерь малодец


    Где у нас такому Русскому языку учат?

  • Андрей 1981

    Андрей 1981
    4 часа назад

    Да я не отличник да и пишу главное что быстро и понятно а самое главное по теме а не ищу ошибки по Русскому языку хотя русскому надо было писать с маленькой буквы

  • Unicorn

    Unicorn
    4 часа назад

    Olivyeva

    Андрей 1981

    Вобще нас там небыло и некто неузнает правды а вот егеря пасодить за папытку убийства даже если водитель браконьер а пасажиры кто давал ему право ресковать чужими жизнями представьте если бы пасажир был вашим родственником вы бы неговорили что егерь малодец



    Где у нас такому Русскому языку учат?


    уже научила с 81-го года мамашка-алкашка

  • Olivyeva

    Olivyeva
    4 часа назад

    Он Великий и Могучий,

    поэтому не грех с большой буквы писать..

    Перед тем как текст "в люди" пускать,

    грамотные человеки ошибки проверяют )))

  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    Olivyeva

    Он Великий и Могучий,

    поэтому не грех с большой буквы писать..

    Перед тем как текст "в люди" пускать,

    грамотные человеки ошибки проверяют )))



    ойфсе

  • Roker

    Roker
    3 часа назад

    Мдя,оформить как ДТП, виновником которого признать браконьеров???

  • Гарик 777

    Гарик 777
    3 часа назад

    В основном эти егеря как машки хвосты поджимают ни разу бумаги им не показывал , был случай фазанов срелял в заказники приехала управа по охране животного мира на хантере белом с логотипом и очко пронесли нас двое было их четверо могут только пенсионеров такихже как и они штрафовать

  • йцукенг

    йцукенг
    3 часа назад

    Правильно Андрей 1981 говорит что егеря бьют живность больше чем браконьеры" егерь-браконьер в законе"

  • chilly

    chilly
    3 часа назад

    Я за егеря. Думаю, других вариантов остановить этих уродов у него и не было. Как другого егеря на капоте катали все помним, да? Жаль только, что тех, кто понапринимал законов этих дурацких, по которым лес безнаказанно можно грабить, в джипе не было.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

    йцукенг

    Правильно Андрей 1981 говорит что егеря бьют живность больше чем браконьеры" егерь-браконьер в законе"



    Он и говорит то с грамматическими ошибками, не то что пишет...

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    3 часа назад

    Гарик 777

    В основном эти егеря как машки хвосты поджимают ни разу бумаги им не показывал , был случай фазанов срелял в заказники приехала управа по охране животного мира на хантере белом с логотипом и очко пронесли нас двое было их четверо могут только пенсионеров такихже как и они штрафовать



    Поколение пепси?

  • СКР

    СКР
    3 часа назад

    Сегодня в третьем часу ночи в Завитинске сотрудники природоохраны поймали двух браконьеров. Нарушители закона пытались скрыться от егерей на автомобиле Toyota Land Cruiser, но попали в аварию.

    В багажнике внедорожника, который во время ДТП перевернулся, были найдены две убитые косули. Их мужчины добыли в ночь с 23 на 24 сентября.

  • Вицли

    Вицли
    3 часа назад

    Сергей Труш

    И ведь всей фракцией пытали И.В. Ряжских о том, каким образом и КТО будет регулировать, что на отведённых делянах осуществлялся прикорм животных.. или там лоси соль под роспись получают?



    Есть такая штука - учётные работы. Хотя в вашей фракции вряд ли кто то о ней слышал

  • Лаконика

    Лаконика
    3 часа назад

    Эпично

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    3 часа назад

    Вицли

    Сергей Труш

    И ведь всей фракцией пытали И.В. Ряжских о том, каким образом и КТО будет регулировать, что на отведённых делянах осуществлялся прикорм животных.. или там лоси соль под роспись получают?



    Есть такая штука - учётные работы. Хотя в вашей фракции вряд ли кто то о ней слышал



    .

    есть такая херня

    как чинуши

    тут никакие фракции не тянут справится

    .

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    2 часа назад

    СКР

    Сегодня в третьем часу ночи в Завитинске сотрудники природоохраны поймали двух браконьеров. Нарушители закона пытались скрыться от егерей на автомобиле Toyota Land Cruiser, но попали в аварию.

    В багажнике внедорожника, который во время ДТП перевернулся, были найдены две убитые косули. Их мужчины добыли в ночь с 23 на 24 сентября.



    чето жрать захотел

    после прочтния

    точное место , где охотились показать можешь?

    СКР

    Следственный Комитет России?

  • Андрей 1981

    Андрей 1981
    2 часа назад

    Кто егерю дал права убивать людей вэтой ситуации это есть папытка убийства убить егерь имеет права если будет угроза его жизни какая была угроза его жизни от уезжающей восьмедисятки если восьмедисятка вобще убегала если бы ей надо было убежать она бы нажала на газ и унеслась ,а вот для тех кто защищает егеря допустем к вашему сыну приезжает друг и говорит у него есть лицензия давай сьездиим на охоту ато одному скучно поехали тармозит егерь водила неостановился и убегать а егерь переезжает машину и там умерают водитель и невчом неповинный пасажир что вы сделаете с егерем ,прийдете и скажете молодец что убил моего сына

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Андрей 1981 участник происшествия?Сидел дома скучал,заехали,пострелять позвали,потом что то пошло не так...

    Теперь вот зарегился и давай правоту "охотников" доказывать?

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    Андрей 1981

    Кто егерю дал права убивать людей вэтой ситуации это есть папытка убийства убить егерь имеет права если будет угроза его жизни какая была угроза его жизни от уезжающей восьмедисятки если восьмедисятка вобще убегала если бы ей надо было убежать она бы нажала на газ и унеслась ,а вот для тех кто защищает егеря допустем к вашему сыну приезжает друг и говорит у него есть лицензия давай сьездиим на охоту ато одному скучно поехали тармозит егерь водила неостановился и убегать а егерь переезжает машину и там умерают водитель и невчом неповинный пасажир что вы сделаете с егерем ,прийдете и скажете молодец что убил моего сына



    тчк, зпт и др где?

  • rediska

    rediska
    2 часа назад

    postalАндрей 1981 участник происшествия?Сидел дома скучал,заехали,пострелять позвали,потом что то пошло не так...


    Наверное это тот третий.....про которого говорят, что убежал с оружием ))))

  • evgenii-456

    evgenii-456
    2 часа назад

    Adolf

    Андрей 1981

    Кто егерю дал права убивать людей вэтой ситуации это есть папытка убийства убить егерь имеет права если будет угроза его жизни какая была угроза его жизни от уезжающей восьмедисятки если восьмедисятка вобще убегала если бы ей надо было убежать она бы нажала на газ и унеслась ,а вот для тех кто защищает егеря допустем к вашему сыну приезжает друг и говорит у него есть лицензия давай сьездиим на охоту ато одному скучно поехали тармозит егерь водила неостановился и убегать а егерь переезжает машину и там умерают водитель и невчом неповинный пасажир что вы сделаете с егерем ,прийдете и скажете молодец что убил моего сына



    тчк, зпт и др где?



    это "албанский".

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Андрей 1981

    Кто егерю дал права убивать людей вэтой ситуации это есть папытка убийства убить егерь имеет права если будет угроза его жизни какая была угроза его жизни от уезжающей восьмедисятки если восьмедисятка вобще убегала если бы ей надо было убежать она бы нажала на газ и унеслась ,а вот для тех кто защищает егеря допустем к вашему сыну приезжает друг и говорит у него есть лицензия давай сьездиим на охоту ато одному скучно поехали тармозит егерь водила неостановился и убегать а егерь переезжает машину и там умерают водитель и невчом неповинный пасажир что вы сделаете с егерем ,прийдете и скажете молодец что убил моего сына



    Адвакат, учи русский язык!

    Читать невозможно!

  • Альби

    Альби
    2 часа назад

    evgenii-456

    это "албанский".



    Вы плохой языковед!

    Это олбанский

  • Ахатина

    Ахатина
    2 часа назад

    Эх, довели мужика... Жаль будет, если егерь пострадает. А как по-другому, если "некоторые" понимают только такие методы, близкие им по духу? он же не на грибников наехал, не на собирателей бруснички... АмурИнфо, проследите, пожалуйста, чем дело кончится

  • йцукенг

    йцукенг
    2 часа назад

    Егерь то может он опять пьяный был за рулем? как то попадался уже за это откупился не лишили,и сейчас отмажется.

  • postal

    postal
    2 часа назад

    как то попадался уже за это откупился не лишили,

    агентство ОБС?

    доказуху давай!

    еще один адвокат свежеиспеченный!

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    2 часа назад

    Adolf

    Андрей 1981

    Кто егерю дал права убивать людей вэтой ситуации это есть папытка убийства убить егерь имеет права если будет угроза его жизни какая была угроза его жизни от уезжающей восьмедисятки если восьмедисятка вобще убегала если бы ей надо было убежать она бы нажала на газ и унеслась ,а вот для тех кто защищает егеря допустем к вашему сыну приезжает друг и говорит у него есть лицензия давай сьездиим на охоту ато одному скучно поехали тармозит егерь водила неостановился и убегать а егерь переезжает машину и там умерают водитель и невчом неповинный пасажир что вы сделаете с егерем ,прийдете и скажете молодец что убил моего сына



    тчк, зпт и др где?



    в коробочки с патронами

    где ж еще

    там и запятая

    там и точка

  • фазан

    фазан
    1 час назад

    Охотовед Рябчук всегда был и есть беспредельщиком и браконьером.Поэтому охотники и берут с него пример. Пъяным его точно ловили, но на верху отмазали.

  • Андрей 1981

    Андрей 1981
    1 час назад

    Патроны россыпью а даказухи ,дела судебные по ним посмотрите вот вам и даказуха ,а типо третий с ружьем убежал ,вы с этой восьмедисятки попробуйте вылезти ,а потом еще и убежать,походу оружия нет и касули откудото появились,да и вобще пишут ,что они охотились ночью ,значит из под фары и косули убиты выстрелами в голову,вы эту историю охотникам расскажите они посмеются ,ночью в голову попасть это один из 100 ,а тут две бахнули ,везунчики.

  • postal

    postal
    1 час назад

    Ужосс че творится

    За ними на газике гонялись,чтобы подбросить парочку косуль в салон

    Это вам не герыч в пакетиках подбрасывать

    Все очень серьезно и запланировано было ТАМ,наверху!!!

    ЗАГОВОР,не иначе!

  • Apriori

    Apriori
    1 час назад

    А чё, выдать егерям по танку, и пусть давят и стреляют, может там и в браконьеров попадёт... А кто доказал, что это браконьеры были? Только сам егерь утверждает? А снять на видео не-а?

  • postal

    postal
    1 час назад

    фазан

    Охотовед Рябчук всегда был и есть беспредельщиком и браконьером.Поэтому охотники и берут с него пример. Пъяным его точно ловили, но на верху отмазали.



    Еще свежеиспеченный

  • фазан

    фазан
    1 час назад

    Охотовед Рябчук всегда был и есть беспредельщиком и браконьером.Поэтому охотники и берут с него пример. Пъяным его точно ловили, но на верху отмазали.

  • фазан

    фазан
    1 час назад

    везде пожароопасный период, въезд в лес запрещен, а охотоведу можно пилить дрова на продажу.

  • Андрей 1981

    Андрей 1981
    1 час назад

    postalУжосс че творится

    За ними на газике гонялись,чтобы подбросить парочку косуль в салон

    Это вам не герыч в пакетиках подбрасывать

    Все очень серьезно и запланировано было ТАМ,наверху!!!

    ЗАГОВОР,не иначе!


    А что смешного Горевой был начальник телевышки решили поменять ,неуходил,потом его позвали на охоту с такимеже егерями а потом случайно поевились менты егеря и телевиденье а те егеря оля браконьеры а мы и не предилах они оказывается тоже следили дело потом замялось ушол с деректора телевышки стал главой благовещенского ройона

  • ay

    ay
    1 час назад

    Уж чего-чего кем-кем, а директором начальником "телевышки" он никогда не был.

  • postal

    postal
    1 час назад

    В их колхозе сказали-начальник телевышки,значит так и было!

    Слушаем байки дальше!

  • postal

    postal
    1 час назад

    А вообще следствие пусть разбирается

    Хотя у нас в стране,как правило,властьимущие и денежные-невиновники

    Ну это тенденция такая есть испокон веков

  • Андрей 1981

    Андрей 1981
    1 час назад

    postalА вообще следствие пусть разбирается

    Хотя у нас в стране,как правило,властьимущие и денежные-невиновники

    Ну это тенденция такая есть испокон веков


    Максимка Ребчук таких чиновников и бедных людей на ахоту вывозил и я думал чтож восьмедисятка не убжала,а вобще убегала ли она?А Максимка по хлебальничку получил

  • фазан

    фазан
    1 час назад

    Допустим, охотились ночью из под фары, попадание в голову на самом деле не проблема. Но после того как егеря перевернули машину, люди были внутри без сознания, их сами егеря и вытаскивали. Куда делись фара и оружие? Кто то там успел собрать, выползти из машины и убежать? 80-ка от них не смогла убежать, а человек со всем этим в руках убежал?

  • фазан

    фазан
    1 час назад

    уже заяву накатал за свой хлебальчик

  • postal

    postal
    57 минут назад

    юди были внутри без сознания, их сами егеря и вытаскивали.

    А Максимка по хлебальничку получил

    Так люди в машине с блатными номерами были без сознания и их вытаскивали или был мордобой?

    Вы там хоть договоритесь меж собой!

  • Питерский

    Питерский
    57 минут назад

    Вынесли часть зубов этому инспектору.Должен быть рад ,что не завалили.Крузак купит новый людям.

  • ay

    ay
    53 минуты назад

    А нелюди импланты ему оплатят. То на то выйдет. Когда полиционеры валят гопоту никто не против. Кроме гопоты. А в лесу чё? Не так? Власть должна быть силой.

  • фазан

    фазан
    49 минут назад

    Зубы выбить это нелюди, а давить людей машиной -это люди

  • evgenii-456

    evgenii-456
    39 минут назад

    Андрей 1981

    Патроны россыпью а даказухи ,дела судебные по ним посмотрите вот вам и даказуха ,а типо третий с ружьем убежал ,вы с этой восьмедисятки попробуйте вылезти ,а потом еще и убежать,походу оружия нет и касули откудото появились,да и вобще пишут ,что они охотились ночью ,значит из под фары и косули убиты выстрелами в голову,вы эту историю охотникам расскажите они посмеются ,ночью в голову попасть это один из 100 ,а тут две бахнули ,везунчики.



    интересные подробности.

  • йцукенг

    йцукенг
    38 минут назад

    Вы кого защищайте? Он девчонку сбивал на машине,в этом он тоже красавчик? Остался без наказания,а девчонки селезёнку удалили

  • йцукенг

    йцукенг
    37 минут назад

    Просто охерел совсем от власти,и безнаказанности

  • ИТЛ

    ИТЛ
    33 минуты назад

    Да в лес уже не войти, к рекам подходы закрыты. Ряжских браконьер и губитель природы. Позор!

  • Андрей 1981

    Андрей 1981
    32 минуты назад

    Людей вытощили ,потом по хлебальнику и получил ,поэтому интересно как третий с оружием убежал когда их вытаскивали ,это егеря учат как говорить чтобы отмазался, земля круглая ,все рано или поздно возвращается, надеюсь егерю вернется пораньше,человеческая жизнь безценна а какойто урод хотел забрать ее,давно его пора уволить и посодить чтоб не беспределили и другим наука была.

  • фазан

    фазан
    26 минут назад

    за весь Максимкин беспредел не одно уголовное дело можно завести, но сходит с рук.

  • A.N.Plat

    A.N.Plat
    25 минут назад

    Власть должна действовать законными методами. Убегают? Используй устройство для принудительной остановки.ну а бить своим автомобилем, автомобиль меньший по массе это уже не задержание, а покушение на убийство. Егерю несказанно повезло, что люди находящиеся в крузаке остались живы. С головой у него однозначно проблемы. Даже десяток косуль не стоит человеческой жизни.

  • Apriori

    Apriori
    21 минута назад

    "Официального подтверждения этим фактам пока нет. Связаться со служащим управления по охране животного мира Амурской области в Завитинском районе ИА «Амур.инфо» не удалось." - видать "отмазки" сочиняют, сказочники...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 минута назад

    Вицли

    Сергей Труш

    И ведь всей фракцией пытали И.В. Ряжских о том, каким образом и КТО будет регулировать, что на отведённых делянах осуществлялся прикорм животных.. или там лоси соль под роспись получают?



    Есть такая штука - учётные работы. Хотя в вашей фракции вряд ли кто то о ней слышал



    Ага конечно!.. И что там учитывается, а самое главное КЕМ?

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