Очевидцы: в Приамурье грузовик егеря наехал на внедорожник браконьеров

Фото: instagram.com/dtpgram_blg

В социальных сетях сообщают о происшествии в Завитинском районе Приамурья. По сведениям информированных источников, егерь, управляя грузовиком, пошел на таран внедорожника, в котором находились браконьеры.

Сообщается, что егерь, зацепив внедорожник, сначала протащил его около 10 метров, затем столкнул в яму и переехал. В пострадавшей машине находились два человека. Они живы.

Официального подтверждения этим фактам пока нет. Связаться со служащим управления по охране животного мира Амурской области в Завитинском районе ИА «Амур.инфо» не удалось.