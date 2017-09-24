Интернет-пользователи Благовещенска испытывают сложности с доступом в Сеть

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В воскресенье утром, 24 сентября, жители Благовещенска начали отмечать проблемы с доступом в интернет. О возникших сложностях рассказали абоненты нескольких местных провайдеров.

В службе технической поддержки одного из таких провайдеров «Телевокс» ИА «Амур.инфо» сообщили, что причиной неполадок стала авария на сетях вышестоящего (магистрального) провайдера. Связаться с представителем «Ростелекома» для уточнения ситуации в данный момент не удалось.