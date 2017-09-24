Авиарейсы между Домодедово и Благовещенском 24 сентября отменены

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В воскресенье, 24 сентября, не состоятся авиарейсы между Домодедово и Благовещенском. Такое решение приняло руководство авиакомпании «ВИМ-Авиа», сообщается на сайте благовещенского аэропорта.

По информации, полученной от представителя компании, рейс за 24 сентября Домодедово – Благовещенск будет совмещен с таковым за 25 сентября. Совмещенный рейс прилетит в Благовещенск 25 сентября в 08:00 по местному времени.

С пассажирами отмененного рейса авиакомпания проводит индивидуальную работу. Некоторым было предложено переоформить билеты на ближайшие рейсы других компаний, выполняющих полеты из Москвы в Благовещенск и в обратном направлении.

Пассажиры рейса Благовещенск – Домодедово за 24 сентября будут отправлены в аэропорт назначения 25 сентября в 10:00 по местному времени, совмещенным рейсом.