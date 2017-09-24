В Приамурье ожидаются ночные заморозки

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В ночь на понедельник, 25 сентября, на части территорий Амурской области ожидаются заморозки на поверхности почвы. По прогнозу Амурского гидрометцентра, они затронут центральные и южные районы Приамурья.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, 25 сентября в областном центре ночью переменная облачность, без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха +4…+6 градусов. Днем ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха составит от +18 до +20 градусов.

В настоящее время область находится под влиянием циклона, который принес неустойчивую погоду с дождями, сообщало Амур.инфо.