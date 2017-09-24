Амурская команда КВН стала победителем международного детского фестиваля в Анапе

Фото: vk.com

Команда «Мистер ХА» села Усть-Нюкжа стала победителем 7-го международного фестиваля детских команд КВН. Мероприятие проходило в Анапе и завершилось 23 сентября. В этот день участники фестиваля дали гала-концерт.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» руководитель амурчан Алексей Бреев, всего за победу боролись 47 команд. Пока что коллектив из Усть-Нюкжы находится в Анапе. Сейчас решается вопрос – отправиться ли команде-победителю домой в Приамурье или же в Крым, чтобы принять участие в съемках сезона телевизионной лиги КВН в Артеке.