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сегодня, 12:38 0

Амурская команда КВН стала победителем международного детского фестиваля в Анапе

Амурская команда КВН стала победителем международного детского фестиваля в Анапе
Фото: vk.com

Команда «Мистер ХА» села Усть-Нюкжа стала победителем 7-го международного фестиваля детских команд КВН. Мероприятие проходило в Анапе и завершилось 23 сентября. В этот день участники фестиваля дали гала-концерт.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» руководитель амурчан Алексей Бреев, всего за победу боролись 47 команд. Пока что коллектив из Усть-Нюкжы находится в Анапе. Сейчас решается вопрос – отправиться ли команде-победителю домой в Приамурье или же в Крым, чтобы принять участие в съемках сезона телевизионной лиги КВН в Артеке.

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#дети #отдых

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