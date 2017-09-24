В Благовещенске пропала 15-летняя девочка

В Благовещенске полиция и родственники разыскивают 15-летнюю Соню Трофимову. Юная горожанка ушла из дома 22 сентября и не вернулась.

Информацию о пропаже ребенка рассылают через мессенджеры. Сообщается, что Соня на момент ухода была одета в кардиган серого цвета, черную блузку, черные штаны и черные кеды.

В отделе полиции по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили, что 15-летняя Соня Трофимова числится пропавшей.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 02,8-924-682-19-19.