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24сентября
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сегодня, 12:11 0

В Благовещенске пропала 15-летняя девочка

В Благовещенске пропала 15-летняя девочка

В Благовещенске полиция и родственники разыскивают 15-летнюю Соню Трофимову. Юная горожанка ушла из дома 22 сентября и не вернулась.

Информацию о пропаже ребенка рассылают через мессенджеры. Сообщается, что Соня на момент ухода была одета в кардиган серого цвета, черную блузку, черные штаны и черные кеды.

В отделе полиции по Благовещенску ИА «Амур.инфо» подтвердили, что 15-летняя Соня Трофимова числится пропавшей.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 02,8-924-682-19-19.

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#дети #происшествия

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