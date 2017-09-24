Следователи и прокуратура начали проверки после задержек авиарейсов «ВИМ-Авиа»

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«По данным следствия, в аэропорту Домодедово города Москвы отложены 15 внутрироссийских и международных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", отправлением 22 и 23 сентября текущего года. По причине задержки авиарейсов 2 997 пассажирам причинен имущественный вред. При этом авиакомпания продавала билеты на авиарейсы заведомо зная о невозможности осуществления перелетов в указанные дни», – заявили в следственном управлении.

Следствие устанавливает все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее проверку исполнения лицензионного законодательства в связи с задержками рейсов «ВИМ-Авиа» организовала Приволжская транспортная прокуратура. Также были возбуждены административные дела за невыплату зарплаты работникам авиакомпании.

В Росавиации сообщили, что ситуация вызвана неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями.

В самой «ВИМ-Авиа» ситуацию прокомментировали следующим образом: «Временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов.

Был проведен ряд консультаций с государственными органами, контролирующими авиационную отрасль, а также переговоров с партнерами авиакомпании. В данный момент достигнуты предварительные соглашения, что должно привести к исправлению ситуации. Разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию.

Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. В ближайшее время расписание рейсов нормализуется».

Как сообщало Амур.инфо, 22-23 сентября в столичном аэропорту Домодедово были задержаны на неопределенный срок более 10 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», в том числе в Благовещенск. В столицу Приамурья рейс прибыл только 24 сентября в 05:33.