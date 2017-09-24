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сегодня, 10:38 1

Следователи и прокуратура начали проверки после задержек авиарейсов «ВИМ-Авиа»

Следователи и прокуратура начали проверки после задержек авиарейсов «ВИМ-Авиа»
Фото: aex.ru

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку по факту задержки 15 внутрироссийских и международных рейсов в аэропорту Домодедово. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель ведомства Елена Марковская.

«По данным следствия, в аэропорту Домодедово города Москвы отложены 15 внутрироссийских и международных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", отправлением 22 и 23 сентября текущего года. По причине задержки авиарейсов 2 997 пассажирам причинен имущественный вред. При этом авиакомпания продавала билеты на авиарейсы заведомо зная о невозможности осуществления перелетов в указанные дни», – заявили в следственном управлении.

Следствие устанавливает все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее проверку исполнения лицензионного законодательства в связи с задержками рейсов «ВИМ-Авиа» организовала Приволжская транспортная прокуратура. Также были возбуждены административные дела за невыплату зарплаты работникам авиакомпании.

В Росавиации сообщили, что ситуация вызвана неурегулированной задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями.

В самой «ВИМ-Авиа» ситуацию прокомментировали следующим образом: «Временные трудности с расписанием авиакомпании вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов.

Был проведен ряд консультаций с государственными органами, контролирующими авиационную отрасль, а также переговоров с партнерами авиакомпании. В данный момент достигнуты предварительные соглашения, что должно привести к исправлению ситуации. Разрабатывается план урегулирования ситуации совместно с финансовыми организациями, принявшими решение поддержать авиакомпанию.

Авиакомпания приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства. В ближайшее время расписание рейсов нормализуется».

Как сообщало Амур.инфо, 22-23 сентября в столичном аэропорту Домодедово были задержаны на неопределенный срок более 10 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», в том числе в Благовещенск. В столицу Приамурья рейс прибыл только 24 сентября в 05:33.

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#закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Альтер

    Альтер
    11 минут назад

    Ну разница в том, что в соответствии с Правилами перевозок пассажиры имеют право на компенсацию своих убытков и морального вреда, в т ом числе и по закону о защите прав потребителя. Почему, к примеру, в штатах такое навряд ли возможно(между авиакомпаниями есть определенные соглашения и если рейс задерживается ИНЫЕ компании могут перевезти пассажиров, даже в Китае это очень распространено, даже есть какая то ассоциация авиаперевозчиков)-по одной простой причине

    Сколько можно ВЫДЕРНУТЬ денег за такое авиахамство со стороны авиакомпании-ну переезд, ну компенсация гостиницы и моральный вред максимум тысяч 10-20 от силы.

    А в штатах дернули бы полмиллиона на человека ну или минимум штук по 10 зелени в качестве только морального вреда и ВСЕ и компания бы стояла на грани банкроства.

    А у нас ведь как-в 2008 году когда люди тысячами в аэропортах чалились только потому, что ОДНИ крутые перцы решили подпинуть ДРУГИХ перцев с рынка(кстати тогда и появилась вим-авиа)-под предлогом ДОЛГОВ(долг на любую авиакомпанию предъявить вопрос ВОЛИ некоторых))))

    А что?

    поделили рынок -запустили СВОИХ а тепрь СВОИ стали кому то ЧУЖИМИ а страдает кто?

    И только с этой прокуратуры? ну что им будет?

    А страдают пассажиры

    НЕ МОЖЕТЕ САМИ НАВЕСТИ ПОРЯДОК-министра транспорта в ОТСТАВКУ

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