СМИ: в Домодедове потеряли гроб с телом, который везли в Благовещенск

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По словам пассажирки, ее знакомые должны были получить тело умершего родственника, однако, поскольку самолет серьезно задержался, никто не знает, где сейчас гроб.

«Они оплатили авиакомпании 118 тысяч рублей за доставку вчерашним рейсом. Уже сегодня должны были тело получить. Так как рейс не прилетел, они говорят: мы теперь не знаем, где искать гроб, куда его дели», – говорит Татьяна.

Она также отметила, что в Домодедове из-за ожидания одному из пожилых мужчин стало плохо, и его увезли на скорой.

Как сообщало Амур.инфо, 22-23 сентября в столичном аэропорту Домодедово были задержаны на неопределенный срок более 10 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», в том числе в Благовещенск. В столицу Приамурья рейс прибыл только 24 сентября в 05:33. Был ли доставлен этим рейсом «Груз 200», пока неизвестно.