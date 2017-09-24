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сегодня, 09:36 4

СМИ: в Домодедове потеряли гроб с телом, который везли в Благовещенск

СМИ: в Домодедове потеряли гроб с телом, который везли в Благовещенск
Фото: tvc.ru

Из-за задержанных рейсов авиакомпании «ВИМ‐Авиа» в аэропорту Домодедово потерялся гроб с телом, который собирались доставить лайнером в Благовещенск. Об этом рассказала одна из пассажирок задержанного в столицу Приамурья авиарейса Татьяна, сообщает телеканал «360».

По словам пассажирки, ее знакомые должны были получить тело умершего родственника, однако, поскольку самолет серьезно задержался, никто не знает, где сейчас гроб.

«Они оплатили авиакомпании 118 тысяч рублей за доставку вчерашним рейсом. Уже сегодня должны были тело получить. Так как рейс не прилетел, они говорят: мы теперь не знаем, где искать гроб, куда его дели», – говорит Татьяна.

Она также отметила, что в Домодедове из-за ожидания одному из пожилых мужчин стало плохо, и его увезли на скорой.

Как сообщало Амур.инфо, 22-23 сентября в столичном аэропорту Домодедово были задержаны на неопределенный срок более 10 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», в том числе в Благовещенск. В столицу Приамурья рейс прибыл только 24 сентября в 05:33. Был ли доставлен этим рейсом «Груз 200», пока неизвестно.

Просмотров всего: 3030

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Ветерок100

    Ветерок100
    3 часа назад

    есть же другие авиалинии. когда мне надо было улететь туда и обратно. я выбрал s7 и Уральские авиалинии. зачем выбирать то. что подводит

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    1 час назад

    Ветерок100

    есть же другие авиалинии. когда мне надо было улететь туда и обратно. я выбрал s7 и Уральские авиалинии. зачем выбирать то. что подводит



    Да это то понятно

    Только у перца в гробу выбора то не было

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Итог один, амурчане возвращаются в бодрячковую область.

  • Альтер

    Альтер
    7 минут назад

    ИДИОТИЗМ

    То у нас напился пилот то гроб "потеряли"-самим то не стыдно такие факты освещать?

    К народу относятся как к быдлу-пошумели пошумели в СМИ и все

    Мои искренние сочувствия родственникам за такое хамство со стороны авиакомпании

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