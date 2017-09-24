Лайнер «ВИМ-Авиа» прилетел в Благовещенск

Фото: tourprom.ru

Задержанный авиарейс Домодедово – Благовещенск прибыл в областной центр. Произошло это 24 сентября рано утром, в 05:33 по местному времени, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе благовещенского аэропорта.

В общей сложности самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа» задержался примерно на 21 час. В Благовещенск лайнер привез 175 пассажиров.

Обратный рейс, Благовещенск – Домодедово, отправлен. Из областного центра он вылетел сегодня в 08:05.

Как сообщало Амур.инфо, 22-23 сентября в столичном аэропорту Домодедово были задержаны на неопределенный срок более 10 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», в том числе в Благовещенск. Губернатор Амурской области Александр Козлов назвал такую ситуацию неприемлемой. В ближайшие дни глава области проведет встречу с руководством Росавиации, на которой будет решаться проблема с задержками рейсов.