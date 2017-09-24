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24сентября
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сегодня, 09:02 5

Лайнер «ВИМ-Авиа» прилетел в Благовещенск

Лайнер «ВИМ-Авиа» прилетел в Благовещенск
Фото: tourprom.ru

Задержанный авиарейс Домодедово – Благовещенск прибыл в областной центр. Произошло это 24 сентября рано утром, в 05:33 по местному времени, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе благовещенского аэропорта.

В общей сложности самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа» задержался примерно на 21 час. В Благовещенск лайнер привез 175 пассажиров.

Обратный рейс, Благовещенск – Домодедово, отправлен. Из областного центра он вылетел сегодня в 08:05.

Как сообщало Амур.инфо, 22-23 сентября в столичном аэропорту Домодедово были задержаны на неопределенный срок более 10 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа», в том числе в Благовещенск. Губернатор Амурской области Александр Козлов назвал такую ситуацию неприемлемой. В ближайшие дни глава области проведет встречу с руководством Росавиации, на которой будет решаться проблема с задержками рейсов.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    5 часов назад

    интересно: его пошлют прямым текстом или завуалированным?

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    да шум поднять можно

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Козлова? Пошлют? В Росавиации-то не пошлют. Этож регулятор. Как кровь с авиакомпаний пить. Прокурорские тоже могут в очередь встать. Права граждан позащищать.

  • Абонент не Абонент

    Абонент не Абонент
    4 часа назад

    Событие то какое !!!!! Прилетел лайнер. Бред. Ну опоздал и опоздал. Летайте через Хабаровск. И дешевле и надежнее. И Аэрофлот.

  • Абонент не Абонент

    Абонент не Абонент
    4 часа назад

    Вообще эти регулярные опоздания говорят сами за себя и одновременно обо всем. Начхать хотели перевозчики ( и не только ВИМ-Авиа) на мнение и желания регионального Минтранса и правительства. Летают как им удобно. А не как нам. Посмотрели прогноз погоды , ага, в Благовещенске с утра туман. Значит вылетаем на 4-5 часов позже, что бы не кружить по округе в ожидании посадки и не лететь в Хабаровск на запасной. А пассажирам что нибудь по уша протрем.

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Общество

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