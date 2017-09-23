«Портрет страха» нагнал страх на амурского зрителя (фото)

Очередной конкурсный спектакль фестиваля «Амурская осень» – «Портрет страха» – перенес благовещенцев в старинный замок. Всё действие проходило в декорациях большого сумрачного зала с огромным столом.

«Портрет страха» не был изначально заявлен в программе фестиваля. О нем стало известно в июле 2017 года, когда Сергей Новожилов объявил, что на конкурсе не покажут спектакль «Доктор знает всё». В «Портрете» на амурской сцене играли артисты Игорь Жижикин, Павел Делонг, Анна Горшкова, Евгения Соляных, Константин Шелягин.

Спектакль из двух действий собрал практически полный зал. Местами пьеса оказалась весьма жутковата – это оказался мистический триллер. По сюжету, в старинный замок прибывает съемочная группа , которая хочет обнаружить призрака. Во время спектакля они проводили спиритические сеансы и вполне успешные. Действо сопровождалось устрашающими шумовыми эффектами при приглушенном свете. От этого некоторым зрителям становилось не по себе.

В спектакле упор был сделан не на действие, а на нагнетание саспенса и сложные сюжетные повороты, за которыми нужно было внимательно следить.

По окончании спектакля многие зрители аплодировали стоя.