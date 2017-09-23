Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость
сегодня, 20:51 1

«Портрет страха» нагнал страх на амурского зрителя (фото)

«Портрет страха» нагнал страх на амурского зрителя (фото)

Очередной конкурсный спектакль фестиваля «Амурская осень» – «Портрет страха» – перенес благовещенцев в старинный замок. Всё действие проходило в декорациях большого сумрачного зала с огромным столом.

«Портрет страха» не был изначально заявлен в программе фестиваля. О нем стало известно в июле 2017 года, когда Сергей Новожилов объявил, что на конкурсе не покажут спектакль «Доктор знает всё». В «Портрете» на амурской сцене играли артисты Игорь Жижикин, Павел Делонг, Анна Горшкова, Евгения Соляных, Константин Шелягин.

Спектакль из двух действий собрал практически полный зал. Местами пьеса оказалась весьма жутковата – это оказался мистический триллер. По сюжету, в старинный замок прибывает съемочная группа , которая хочет обнаружить призрака. Во время спектакля они проводили спиритические сеансы и вполне успешные. Действо сопровождалось устрашающими шумовыми эффектами при приглушенном свете. От этого некоторым зрителям становилось не по себе.

В спектакле упор был сделан не на действие, а на нагнетание саспенса и сложные сюжетные повороты, за которыми нужно было внимательно следить.

По окончании спектакля многие зрители аплодировали стоя.

Просмотров всего: 386

#Амурская осень #культура

распечатать

Фотогалерея
+38
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Немо

    Немо
    1 час назад

    "В спектакле упор был сделан не на действие, а на нагнетание саспенса..." Интересно, кто-то, включая автора текста, слышал это слово ранее?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Артисты «Амурской осени» продолжили традицию гуляний на набережной
Спорт 2

Благовещенские спортсмены и звезды «Амурской осени» сыграли в дружеский хоккей
Культура 7

Благовещенцы с восторгом встречали гостей «Амурской осени» на второй красной дорожке (фото)

Происшествия 6

Из-за задержки авиарейса отменен творческий вечер Евгения Ткачука