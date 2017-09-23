Артисты «Амурской осени» продолжили традицию гуляний на набережной

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В субботу, 23 сентября, на набережной Амура в Благовещенске состоялся концерт сразу на двух площадках: у ротонды и бронекатера. В выступлении приняли участие благовещенские коллективы и звезды фестиваля «Амурская осень».

В первый раз артисты фестиваля театра и кино участвовали в гуляньях в прошлом году. Артисты пели в окружении горожан.

В этом году традицию решено было продолжить. Поскольку сейчас идет Год экологии, то гулянье решили совместить с празднованием Дня тигра.

В 17 часов празднование началось с выступления местных коллективов. Возле бронекатера выступали вокалисты и танцоры из Центра эстетического воспитания: «Окей», «Конфетти», «Эдельвейс», «Модерн», «Стрекоза». А в ротонде горожане могли увидеть коллективы ДК Белогорья и ансамбль «Душа границы».

Примерно через 40–45 минут к микрофонам вышли артисты. Перед благовещенцами выступали Эд Шульжевский, Татьяна Конюхова и другие.