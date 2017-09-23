Самолет компании «ВИМ-Авиа» из Москвы должен прилететь в 3 часа ночи

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Рейс авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Москвы в Благовещенск ориентировочно должен прибыть в 3 часа ночи воскресенья, 24 сентября. О том, что борт всё-таки вылетит из Домодедова, в телефонном разговоре губернатора Амурской области заверил собственник авиакомпании и подтвердил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Москве произошли массовые задержки вылетов рейсов компании «ВИМ–Авиа», в том числе и в Благовещенск.

Первоначально была информация, что самолет в столицу Приамурья должен прилететь в 24 часа. Теперь время прилета сдвинулось на 3 часа, а обратный рейс Благовещенск – Москва» намечен в промежуток между 4:30–5:30 утра.

При этом«Вести» сообщают о том, что рейс в Сочи был отправлен после того, как в «зелёной зоне» пассажиры развязали конфликт с представителями авиакомпании. В аэропорт был вызван ОМОН. Остальные рейсы по-прежнему задерживаются.

«Задержка авиарейса, конечно, получилась огромная, но главное, что пассажиры наконец-то доберутся до места назначения. По дальнейшему развитию ситуации будем работать. Встреча с руководителем Росавиации не отменяется. Наоборот, она состоится уже в понедельник, поэтому вылетаю в Москву завтра. На совещании обсудим вопросы, связанные с перебоями в авиасообщении и пути решения проблемы. Позиция региона о том, что нам жизненно необходимо стабильное авиасообщение и что нас не устраивают постоянные задержки, неизменна», – прокомментировал губернатор Амурской области.