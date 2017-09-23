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Благовещенские спортсмены и звезды «Амурской осени» сыграли в дружеский хоккей

Благовещенские спортсмены и звезды «Амурской осени» сыграли в дружеский хоккей

В субботу, 23 сентября, на стадионе «Спартак» можно было сделать прививку от гриппа и посмотреть, как кинозвезды и губернатор Приамурья забивают друг другу шайбу в ворота. В 14 часов на ледовой площадке прошел матч с участием сборной Благовещенска и артистов фестиваля «Амурская осень». Перед игрой, в 12 часов, состоялась пресс-конференция с участием кинохоккеистов.

В матче принимали участие актеры Денис Сердюков и Тимур Ефременков, которые играли членов сборной СССР в фильме «Легенда № 17». От хоккейного сериала «Молодежка» актерский состав представлял Владислав Канопка, также на лед вышел актер Артем Михалков, сын известного режиссера. Артисты общались со зрителями, раздавали автографы.

Перед матчем на стадионе работали несколько площадок. Здесь можно было даже сделать прививку от гриппа. Что, кстати, сделал приехавший перед матчем губернатор Амурской области Александр Козлов. Он также принял участие в хоккейном матче.

Актеры и амурские хоккеисты разделились примерно поровну. Игра носила дружеский непринципиальный характер. Александр Козлов подчеркнул, что здесь не будет победителей и побежденных. Даже форма команд была похожая, выполненная в белых и салатовых тонах, как и вся атрибутика юбилейной «Амурской осени». Эту форму надел и президент фестиваля Сергей Новожилов, который присутствовал на матче.

Игра была богата и острыми моментами, и голами. Зрители особенно бурно реагировали, когда к воротам противника прорывался Владислав Канопка.

Хоккеисты сыграли три периода по 15 минут, между которыми на лед выходили дети и также устраивали хоккейные баталии. После игры были буллиты, а завершился праздник большой групповой фотографией, где рядом с кинозвездами встали юные благовещенские хоккеисты.

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#Амурская осень #спорт

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    Здесь можно было даже сделать прививку от гриппа.



    Даже сюда её запихали!

    Ничего святого, лишь бы бабки отмыть.

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