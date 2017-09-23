День тигра в Благовещенске отмечают взрослые, дети и даже участники «Амурской осени»

В субботу, 23 сентября, в Амурской области отметили День тигра. В Благовещенске на праздничное шествие вышли более полутора тысяч человек, еще около 200 собрались в Зее.

В столице Приамурья на шествие начали собираться в десятом часу утра. В основном это были дети и молодежь. Наиболее активным оказались ученики лицея № 6 – их пришло порядка 400 человек. Среди участников постарше – волонтеры организации «Выбор» и студенты педуниверситета. На площади Ленина с самого начала работали волонтеры: с собравшимися проводили игры, наносили на лица аквагрим – тигриные мордашки.

В итоге на шествие собралось рекордное количество участников – по примерным подсчетам, от полутора до двух тысяч человек, сообщили организаторы праздника. А это в два раза больше, чем в прошлом году. Кстати, к параду присоединился и участник фестиваля «Амурская осень» актер Юрий Чернов.

Шествие завершилось на площади Общественно-культурного центра. На новой площадке также проводились конкурсы, викторины. Здесь праздник продолжился. 31 юный амурчанин получил награды за участие и победу в творческих конкурсах, посвященных тигриной тематике.

В Зее, в тигрином шествии участие приняли более 200 взрослых и детей. С ними прошлась даже собака в полосатой «шкуре». Участники «Полосатого фестиваля» несли транспаранты и выкрикивали лозунги в защиту полосатых кошек. Они прошли по главной улице Зеи до городского парка, где представлена была концертная программа, проводились конкурсы и мастер-классы.