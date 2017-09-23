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23сентября
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сегодня, 13:08 10

Из-за проблем с «ВИМ-Авиа» амурское правительство ищет запасные варианты авиаперевозок

Из-за проблем с «ВИМ-Авиа» амурское правительство ищет запасные варианты авиаперевозок
Фото: Samolety.org

Авиакомпания «ВИМ–Авиа» не делала никаких заявлений о прекращении полетов в Благовещенск, сообщил областной министр транспорта Андрей Тягло. Однако очередной рейс из Москвы в областной центр задерживается с 8:00 предварительно до 24:00.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», авиарейс из Москвы в Благовещенск задержан по меньшей мере на 12 часов наряду со многими другими рейсами «ВИМ–Авиа». Из-за этой задержки отменена творческая встреча с артистом Евгением Ткачуком.

Губернатор Александр Козлов считает такую ситуацию неприемлемой, сообщает пресс-служба областного правительства. «Мы ведем мониторинг ситуации и знаем, что компания переживает не лучшие времена. Нам известно, что от задержек авиакомпания перешла к отмене рейсов. Проблемы ощущают различные регионы, то есть проблема носит системный характер. Мы не бездействуем, уже ведутся переговоры с другими авиакомпаниями. В режиме онлайн мы общаемся с руководством Росавиации», – отметил губернатор.

Большие трудности создает взлетная полоса аэропорта Благовещенска. Именно из-за ее характеристик Приамурье не привлекает «Аэрофлот» – борты компании не могут приземляться в столице Амурской области. Губернатор выразил надежду на то, что Приамурью в этом плане окажут поддержку.

В ближайшие дни Александр Козлов проведет встречу с руководством Росавиации, на которой будут решаться имеющиеся проблемы.

«Проблемы с компанией "ВИМ–Авиа" уже были. Видя сегодняшние проблемы, систематические отставания, мы также понимаем, что необходимо действовать. Ведется работа с другими авиакомпаниями с целью увеличения частоты полетов. Уже проведены переговоры с руководством компании "Икар", и нам было обещано увеличить частоту полетов до шести в неделю уже с 6 октября. Это позволит сохранить стабильное сообщение», – подчеркнул министр Андрей Тягло.

Гендиректор благовещенского аэропорта Валерий Шлегель отмечает, что одной из серьезных проблем является невозможность получения какой-либо информации от авиакомпании «ВИМ–Авиа». Он рассказал, что телефоны компании молчат, а представители не владеют актуальной информацией. Кроме того, из-за задержек в аэропорту вынуждены продлевать работу персонала, подстраиваться под изменения времени, что также финансово сказывается на деятельности предприятия.

Тем временем пассажиры задержанного самолета остаются в Москве. Они сообщили, что в Домодедове отменили все рейсы «ВИМ–Авиа». Людям выдали талоны на питание, которые действуют только после регистрации с посадочным талоном, а регистрацию не объявляли. Людей, летевших в Благовещенск, разместили в гостинице.

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#областная власть #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Uran239

    Uran239
    2 часа назад

    Что ВИМ, Что Икар несостоятельные компашки, достаточно вспомнить, как икар возил в

    москву через Хабаровск.

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    2 часа назад

    не нужен нам вообще никакой авиаперевозчик

    у нас космодром строится

  • LO

    LO
    2 часа назад

    Правильно. Ракетой-то оно быстрее будет, минут за 20 долетим до столицы?

  • 123654

    123654
    1 час назад

    А почему это Аэрофлот не может летать к нам? Мы неделю назад летели ими из Краснодара, борт не большой, такой же как и у С7, которыми мы летели все остальные рейсы.

    Кстати пускай правительство проведет переговоры с сибирью ( S7) на предмет прямых перелетов Блг-Мск. Мы второй год летаем ими через Новосибирск, не много не удобно, зато намного выгоднее и стабильнее. У них если и есть задержки, то порядка 1-2 часа и то как правило по погодным условиям.

  • 123654

    123654
    1 час назад

    У Сибири кстати и отношение к клиентам соответсвующее. Наш рейс из Блг был задержан на 3 часа ( утром был сильный туман) и по прилету, всех кто не успел на стыковочные рейсы, встречали представители компании. Большинству правда смогли предложить вылет дальше только на следующий день, но при этом их на такси и потом в аэропорт, гостиницу и питание за счет авиакомпании.

  • Graf1977

    Graf1977
    1 час назад

    берём такси в Хабаровск и летаем от туда

    https://m.avito.ru/amurskaya_oblast_blagoveschensk/predlozheniya_uslug/uslugi_taksi_637956781

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    В наш мухосранск никто кроме парочки захезаных компаний и летать никто не хочет

  • full

    full
    56 минут назад

    Не тянет Тягло чота...

  • alex 3

    alex 3
    29 минут назад

    помЯнем уничтоженное кем-то "Трансаэро"

  • Tehnik

    Tehnik
    16 минут назад

    Сколько стоит на ракете полететь в Москву?

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