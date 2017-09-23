Из-за проблем с «ВИМ-Авиа» амурское правительство ищет запасные варианты авиаперевозок

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Авиакомпания «ВИМ–Авиа» не делала никаких заявлений о прекращении полетов в Благовещенск, сообщил областной министр транспорта Андрей Тягло. Однако очередной рейс из Москвы в областной центр задерживается с 8:00 предварительно до 24:00.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», авиарейс из Москвы в Благовещенск задержан по меньшей мере на 12 часов наряду со многими другими рейсами «ВИМ–Авиа». Из-за этой задержки отменена творческая встреча с артистом Евгением Ткачуком.

Губернатор Александр Козлов считает такую ситуацию неприемлемой, сообщает пресс-служба областного правительства. «Мы ведем мониторинг ситуации и знаем, что компания переживает не лучшие времена. Нам известно, что от задержек авиакомпания перешла к отмене рейсов. Проблемы ощущают различные регионы, то есть проблема носит системный характер. Мы не бездействуем, уже ведутся переговоры с другими авиакомпаниями. В режиме онлайн мы общаемся с руководством Росавиации», – отметил губернатор.

Большие трудности создает взлетная полоса аэропорта Благовещенска. Именно из-за ее характеристик Приамурье не привлекает «Аэрофлот» – борты компании не могут приземляться в столице Амурской области. Губернатор выразил надежду на то, что Приамурью в этом плане окажут поддержку.

В ближайшие дни Александр Козлов проведет встречу с руководством Росавиации, на которой будут решаться имеющиеся проблемы.

«Проблемы с компанией "ВИМ–Авиа" уже были. Видя сегодняшние проблемы, систематические отставания, мы также понимаем, что необходимо действовать. Ведется работа с другими авиакомпаниями с целью увеличения частоты полетов. Уже проведены переговоры с руководством компании "Икар", и нам было обещано увеличить частоту полетов до шести в неделю уже с 6 октября. Это позволит сохранить стабильное сообщение», – подчеркнул министр Андрей Тягло.

Гендиректор благовещенского аэропорта Валерий Шлегель отмечает, что одной из серьезных проблем является невозможность получения какой-либо информации от авиакомпании «ВИМ–Авиа». Он рассказал, что телефоны компании молчат, а представители не владеют актуальной информацией. Кроме того, из-за задержек в аэропорту вынуждены продлевать работу персонала, подстраиваться под изменения времени, что также финансово сказывается на деятельности предприятия.

Тем временем пассажиры задержанного самолета остаются в Москве. Они сообщили, что в Домодедове отменили все рейсы «ВИМ–Авиа». Людям выдали талоны на питание, которые действуют только после регистрации с посадочным талоном, а регистрацию не объявляли. Людей, летевших в Благовещенск, разместили в гостинице.