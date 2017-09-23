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23сентября
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Благовещенцы с восторгом встречали гостей «Амурской осени» на второй красной дорожке (фото)

Благовещенцы с восторгом встречали гостей «Амурской осени» на второй красной дорожке (фото)

В ТРЦ «Острова» в «Старом городе» 22 сентября прошла вторая красная дорожка гостей «Амурской осени-2017». Вход на мероприятие был свободным, зрителей в связи с этим собралось немало. Протиснуться поближе к звездам оказалось не так просто.

Открыл звездную дорожку модный показ – свою коллекцию Russian Accent представила профессиональный дизайнер из Пекина Светлана Черемных. Светлана – основатель проекта Fashion Workshop, профессор университета Raffles Academy, член Союза дизайнеров России.

После на ковровую дорожку ступили столичные гости. Первыми прошли актеры Максим Колосов и Лиза Арзамасова. Также благовещенцы увидели продюсера и актрису Елену Гликман, актрису Анну Чурину, Наталью Варлей, Родиона Газманова, продюсера Екатерину Сухотину, актеров Артема Михалкова, Влада Канопку, Ольгу Будину, Екатерину Семенову, Ларису Лужину, Юрия Чернова, участников шоу «Голос» и многих других.

Всего по дорожке прошли около 40 звездных гостей. Затем в Grand Arena Ostrova начался творческий вечер артистов. Амурчан в этот вечер в зале было много.

Просмотров всего: 631

#Амурская осень #культура

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Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Сколько можно смотреть на этот Парад обезьян

  • Vlad73

    Vlad73
    56 минут назад

    Очередной раз бюджетников отправляли для создания массовости?

  • Tуман

    Tуман
    53 минуты назад

    Судя по комментариям, в Благовещенске живут одни говнюки, провонявшие кошачьей мочой.

    Самим-то не противно?

  • Marusya Podolskaya

    Marusya Podolskaya
    42 минуты назад

    Комментарии пишут всего лишь безликие пользователи-анонимы форума АИ, а это далеко не весь Благовещенск.

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