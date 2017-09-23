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сегодня, 12:16 5

Из-за задержки авиарейса отменен творческий вечер Евгения Ткачука

Из-за задержки авиарейса отменен творческий вечер Евгения Ткачука
Фото: uznayvse.ru

Отменяется творческий вечер артиста Евгения Ткачука, который должен был состояться в субботу, 23 сентября, в рамках фестиваля «Амурская осень» в Амурской областной филармонии. Причина – задержка авиарейса компании «ВИМ–Авиа».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в аэропорту Домодедово уже в который раз задержан авиарейс компании «ВИМ–Авиа» в Благовещенск. Как раз на нем собирался прибыть в столицу Приамурья артист. К назначенному времени он прилететь не успеет, самолет до сих пор остается в столичном аэропорту.

По этой причине организаторы фестиваля «Амурская осень» вынуждены отменить встречу с артистом и приносят свои извинения. Билеты можно вернуть в кассу Амурской областной филармонии.

Просмотров всего: 373

#Амурская осень #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    а это кто??? где снимался или играет??

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Он не играет))) А от армии "косить" приедет..

  • Нина Гвоздкова

    Нина Гвоздкова
    1 час назад

    Например: Григорий Мелехов в новой экранизации "Тихого Дона" и Мшка Япончик "Жизнь и приключения Мишки Япончика". Причем тут косить от армии? Ему 33 года.

  • Marusya Podolskaya

    Marusya Podolskaya
    1 час назад

    inoyа это кто??? где снимался или играет??


    Он один из немногих талантливых актеров театра и российского кино.

  • Кузинатра

    Кузинатра
    47 минут назад

    Очень жаль, что встреча отменилась. Мне нравится этот актёр и человек он интересный.

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