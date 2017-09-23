Из-за задержки авиарейса отменен творческий вечер Евгения Ткачука

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Отменяется творческий вечер артиста Евгения Ткачука, который должен был состояться в субботу, 23 сентября, в рамках фестиваля «Амурская осень» в Амурской областной филармонии. Причина – задержка авиарейса компании «ВИМ–Авиа».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в аэропорту Домодедово уже в который раз задержан авиарейс компании «ВИМ–Авиа» в Благовещенск. Как раз на нем собирался прибыть в столицу Приамурья артист. К назначенному времени он прилететь не успеет, самолет до сих пор остается в столичном аэропорту.

По этой причине организаторы фестиваля «Амурская осень» вынуждены отменить встречу с артистом и приносят свои извинения. Билеты можно вернуть в кассу Амурской областной филармонии.