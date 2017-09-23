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23сентября
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сегодня, 12:06 1

Приамурье возродило объем посевных площадей уровня 1995 года

Приамурье возродило объем посевных площадей уровня 1995 года
www.sport-aerob.ru

Амурская область – один из трех субъектов России, которые сумели нарастить посевные площади к объему 1995 года. Всего же на сегодня Россия эксплуатирует только 69 % пахотных земель в среднем, сообщает сайт «Агроинвестор».

«По ключевым регионам, где сосредоточена пашня России, картина очень неравномерная. Ряд регионов, в принципе, уже вышел на довольно высокий уровень использования пашни. Например, Алтайский край, Ростовская область и, разумеется, Краснодарский край. Есть даже такие прецеденты, которые показывают, что площадь засеянной пашни больше, чем переписано ресурсов пашни», — сообщила руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Так, в Краснодарском крае засевается 98 % пахотных ресурсов, в Татарстане — 91 %, в Башкирии — 88 %, в Алтайском крае — 83 %.

По словам Снитко, в России площадь пахотных земель в большинстве регионов снижалась до 2007 года, когда был пройден минимум. «После этого площади постепенно начали расти», — рассказала Снитко. Несмотря на это, только три региона к 2016 году сумели нарастить посевные площади к уровню 1995-го — Амурская и Курская области, а также Адыгея.

«При этом обнаружилось шесть регионов, где площади пашни как падали с 1990 года, так и падают до сих пор. Это Архангельская, Ярославская, Тверская области, Удмуртия, Бурятия и Забайкальский край», — сообщила Снитко.

Лидерами по объему неиспользованной пашни является Волгоградская область, где не засеивается почти 2,8 миллиона гектаров пахотных ресурсов, Саратовская область – два миллиона и Оренбургская область – 1,8 миллиона.

Совокупная площадь неиспользуемых в стране сельхозземель оценивается в 40 миллионов гектаров.

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#сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    соей всё запахали

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