«ВИМ–Авиа» задержала самолет из Домодедова в Благовещенск, а также еще 13 рейсов

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Последний вылет, осуществленный перевозчиком, состоялся 22 сентября в 16:35 в турецкий Даламан. Все следующие рейсы 22 сентября, а также 23-го до 9:20 помечены статусом «Будет информация».

На сайте благовещенского аэропорта подтверждается, что самолет из Домодедова, который должен был приземлиться в 8 часов, задерживается. На онлайн-табло указано, что его приземление ожидается в 00:00.