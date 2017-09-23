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23сентября
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сегодня, 11:41 2

«ВИМ–Авиа» задержала самолет из Домодедова в Благовещенск, а также еще 13 рейсов

«ВИМ–Авиа» задержала самолет из Домодедова в Благовещенск, а также еще 13 рейсов
Фото: gotro.ru

В столичном аэропорту «Домодедово» отложены на неопределенный срок 14 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Эти данные указаны на онлайн-табло, сообщает «Интерфакс». Отложены рейсы на Благовещенск, Симферополь, Магадан, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван.

Последний вылет, осуществленный перевозчиком, состоялся 22 сентября в 16:35 в турецкий Даламан. Все следующие рейсы 22 сентября, а также 23-го до 9:20 помечены статусом «Будет информация».

На сайте благовещенского аэропорта подтверждается, что самолет из Домодедова, который должен был приземлиться в 8 часов, задерживается. На онлайн-табло указано, что его приземление ожидается в 00:00.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • бабаяга

    бабаяга
    3 часа назад

    огооооо

  • Mentat

    Mentat
    1 час назад

    А причём здесь компания перевозчик, если виновником данного происшествия, является аэропорт Домодедово? Мы просидели в московском аэропорту 4 часа лишь потому, что службы аэропорта, просто игнорировали обслуживание самолёта. Хотя сам борт, прибыл с Благовещенска, с опозданием всего на пол часа. А самое интересное, что все компании российских авиалиний идут с задержкой, кроме S7. И только их самолёты, буксируют к терминалу, а другие грузятся у рулёжки, на "свежем" воздухе. На мой взгляд, идёт банальное вытиснение авиаперевозчика с рынка.

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