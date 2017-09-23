«ВИМ–Авиа» задержала самолет из Домодедова в Благовещенск, а также еще 13 рейсов
В столичном аэропорту «Домодедово» отложены на неопределенный срок 14 рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Эти данные указаны на онлайн-табло, сообщает «Интерфакс». Отложены рейсы на Благовещенск, Симферополь, Магадан, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Дубай, Энфида, Льеж, Анталья, Салоники, Римини, Ереван.
Последний вылет, осуществленный перевозчиком, состоялся 22 сентября в 16:35 в турецкий Даламан. Все следующие рейсы 22 сентября, а также 23-го до 9:20 помечены статусом «Будет информация».
На сайте благовещенского аэропорта подтверждается, что самолет из Домодедова, который должен был приземлиться в 8 часов, задерживается. На онлайн-табло указано, что его приземление ожидается в 00:00.
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