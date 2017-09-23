Конкурсный фильм «Амурской осени» по просьбе благовещенцев покажут второй раз

Фото: www.latgalesgors.lv

Зрители фестиваля «Амурская осень» попросили показать еще раз приключенческий короткометражный фильм «Однажды в Резекне», презентация которого состоялась в пятницу, 22 сентября.

Дополнительный сеанс пройдет в субботу, 23 сентября, в 16:00 в большом зале АОДНТ. Вход свободный.

«Однажды в Резекне» снимали в Латвии, где проходит «партнерский» международный кинофестиваль «Опен Плэйс» (Open Place), председателем оргкомитета которого является Сергей Новожилов. Фильм – это совместный латвийско-российский проект. Представлять его будет целая творческая команда: гость фестиваля «Амурская осень» – мэр города Резекне Александр Барташевич, продюсер фильма Сергей Новожилов, режиссер Александр Баршак, актер Максим Колосов и художественный руководитель «Опен Плэйс» Ивета Граудиня, сообщает областная филармония.