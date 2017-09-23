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23сентября
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сегодня, 10:59 0

Бурейская ГЭС готова к работе зимой

Бурейская ГЭС готова к работе зимой
Фото: LiveJournal

Бурейская ГЭС готова к работе в осенне-зимний период 2017–2018 года. К такому выводу пришла комиссия, работавшая на станции с 18 по 22 сентября. Дело в том, что холодное время года – один из самых ответственных периодов в работе ГЭС.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду на Бурейской ГЭС были проведены различные организационные и технические мероприятия. Ремонт основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений выполняются в соответствии с графиками. Обеспечена готовность к работе схем защит и автоматики, средств связи, систем диспетчерского технологического управления.

На станции организован постоянный контроль соблюдения требований промышленной безопасности, сформирован аварийный запас оборудования, материалов, необходимых инструментов, спецодежды для работы в зимних условиях. Проведены тренировки со всеми сменами оперативного персонала по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур.

После завершения работы комиссии ее председатель Магомет Ябузаров вручил руководству ГЭС паспорт готовности к ОЗП. Документ подтверждает, что на станции созданы все необходимые условия для надежной работы в период холодов, когда на энергетиков возлагается особая ответственность за энергообеспечение всех потребителей, сообщает сайт «Русгидро».

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#погода #энергетика

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