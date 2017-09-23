Девять госкомпаний вложат в экономику Дальнего Востока 4,4 триллиона рублей
Минвостокразвития заявило, что некоторые российские госкомпании готовы включить в свои инвестиционные программы «дальневосточные разделы». Девять компаний планируют вложить в их развитие 4,4 триллиона рублей, сообщает «Коммерсант».
«Общая сумма финансирования "дальневосточных разделов" девяти ключевых госпредприятий России (по информации ТАСС, это "Газпром", "Ростех", "Роснефть", "Алроса", "Транснефть", "Русгидро", РЖД, "Аэрофлот", АИЖК) составляет 4,4 триллиона рублей»,– приводятся на сайте ведомства слова замглавы Минвостокразвития Артура Ниязметова.
Министерство сообщает, что реализация проектов из «дальневосточных разделов» включает в себя создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет и налоговой базы, а также улучшение качества жизни в макрорегионе.
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