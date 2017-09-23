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23сентября
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сегодня, 10:33 5

Девять госкомпаний вложат в экономику Дальнего Востока 4,4 триллиона рублей

Девять госкомпаний вложат в экономику Дальнего Востока 4,4 триллиона рублей
Фото: Informatio.ru

Минвостокразвития заявило, что некоторые российские госкомпании готовы включить в свои инвестиционные программы «дальневосточные разделы». Девять компаний планируют вложить в их развитие 4,4 триллиона рублей, сообщает «Коммерсант».

«Общая сумма финансирования "дальневосточных разделов" девяти ключевых госпредприятий России (по информации ТАСС, это "Газпром", "Ростех", "Роснефть", "Алроса", "Транснефть", "Русгидро", РЖД, "Аэрофлот", АИЖК) составляет 4,4 триллиона рублей»,– приводятся на сайте ведомства слова замглавы Минвостокразвития Артура Ниязметова.

Министерство сообщает, что реализация проектов из «дальневосточных разделов» включает в себя создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет и налоговой базы, а также улучшение качества жизни в макрорегионе.

Просмотров всего: 232

#Дальний Восток #производство #экономика

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    ПОСМОТРИМ

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Лажа.

    У Чубайса нюх на грабеж, а его "нано" в списках что-то не значится.

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    свежо придание...

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Всего один вопрос: Кому эти цифры нужны?

    Газпром тянет ветку в Китай. Алроса добывает алмазы в Якутии. РЖД имеет на ДВ железные дороги... ну и так далее.

    Естественно, что они будут вкладывать деньги на содержание своего бизнеса.

    Тогда почему не посчитали Петропавловск, предприятия Сарапкина... вложения в развитие магазина за углом?

    В общем, всё это фигня. Цифры ради цифр. Дабы оправдать свои кресла в Минвостокразвития.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Хмык

    Всего один вопрос: Кому эти цифры нужны?



    людям!



    Газпром тянет ветку в Китай. Алроса добывает алмазы в Якутии. РЖД имеет на ДВ железные дороги... ну и так далее.

    Естественно, что они будут вкладывать деньги на содержание своего бизнеса.



    А что естественно, то не безобразно! И это замечательно.



    Тогда почему не посчитали Петропавловск, предприятия Сарапкина... вложения в развитие магазина за углом?



    Хмык, читайте внимательнее. В статье Коммерсанта речь идет о ГОСКОМПАНИЯХ. Поэтому не посчитали Петропавловск и т.д.



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