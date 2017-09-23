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23сентября
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Росгвардия создаст в Благовещенске отряд ОМОН

Росгвардия создаст в Благовещенске отряд ОМОН
Фото: VistaNews.ru

Росгвардия создаст подразделения ОМОН в нескольких городах Дальнего Востока. В Благовещенске появится отряд численностью в 150 человек, сообщает ТАСС.

Отряд такой же численности появится в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщил журналистам на пресс- конференции командующий Восточным округом войск Национальной гвардии РФ Игорь Груднов.

«В Комсомольске-на-Амуре, это у нас город особого президентского внимания, по просьбе губернатора Хабаровского края будем создавать ОМОН численностью 150 человек. Основой для отряда станет действующее в городе подразделение хабаровского СОБРа», – сказал Груднов.

ОМОН будет сформирован на Чукотке, численность отрядов в Якутии, Южно-Сахалинске, Уссурийске в Приморском крае, Петропавловске-Камчатском будет увеличена. По словам командующего округом, изменение численности подразделений проходит в рамках третьего этапа формирования войск Росгвардии.

«На Дальнем Востоке до 1 декабря будут ликвидированы четыре батальона моторизированных частей, их сотрудники будут направлены в другие подразделения, на базе 21-го отряда спецназа будет сформирован центр спецназа численностью более одной тысячи человек. Увеличится численность ОМОН за счет сокращения других подразделений», – рассказал он.

Просмотров всего: 837

#военные #российская власть

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    денег и так нет-а тут столько дармоедов не работающих

  • OT

    OT
    5 часов назад

    Вот и ожидаема суть самой росгвардии. Сначала Росгвардия Путиным навязана вне Конституции, а теперь сама росгвардия разворачивает плацдарм властных полномочий и все вне Конституции. Идет процесс узурпации самого института государственного управления.

    Чем это не экстремисты?

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    5 часов назад



    это у нас город особого президентского внимания



    Понятна

    Кто б сомневался

    А Президент деньги давать не пробовал?

    В особом своем внимании

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    5 часов назад

    ОМОН нам очень нужен, мало ли население взбунтуется, так будет кому этих простолюдинофф морды бить и палками дубасить, ну накрайняк пострелять или вешать.

    искрене поддерживаю нашего презюдента, за эту столь жизненеобходимую инциативу, ибо все эти местные голодранцы должны ровно стоять в стойле. если чё ОМОН их продемократизирует

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Выборы.

  • OT

    OT
    5 часов назад

    Хмык

    Выборы.



    Омоновцы все как один вброс за Путина совершат. Деньги-же не пахнут, а у едро денег куча

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    законопослушному человеку не стоит бояться ОМОНа

  • молокан

    молокан
    4 часа назад

    Государство- набор инструментов, в руках элиты,при помощи которых она осуществляет контроль над территорией и населением.

    Росгвардия - один из инструментов.

  • молокан

    молокан
    4 часа назад

    oenesterov

    законопослушному человеку не стоит бояться ОМОНа



    А если они завтра закон изобретут, по которому, ты должен записаться на очередь в крематорий, ты будешь по прежнему, законопослушным?

  • OT

    OT
    4 часа назад

    oenesterov

    законопослушному человеку не стоит бояться ОМОНа



    Какому закону послушный?

    Ближе двух метров друг от друга не стоять, а иначе это неразрешенный митинг (как-то так примерно)?

    На болотном тоже одного случайно присутствовашего загребали и несчастного мужика с большим трудом оправдали и это факт известный.

    Власть нынешняя для чубайсят и им не стоит бояться, так вы так и скажите.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    4 часа назад

    ОМОН-это наше фсё, они просто герои, за путина! за газпром!!!!!!!!!!!!!!

  • Adolf

    Adolf
    4 часа назад

    oenesterov

    законопослушному человеку не стоит бояться ОМОНа



    это, пока ты палкой по лбу не получил, так рассуждаешь

  • OT

    OT
    3 часа назад

    Вобщем росгвардия готовится бить людей или это такой вид электората за Путина придумали совместно с едро?

  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    Есть чем гордиться.

  • Ветерок100

    Ветерок100
    3 часа назад

    150 человек это очень много для нашего города!!!

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Да. Как ни крути, это отряды для борьбы с населением.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    3 часа назад

    Adolf

    oenesterov

    законопослушному человеку не стоит бояться ОМОНа



    это, пока ты палкой по лбу не получил, так рассуждаешь

    зря вы так думаете, получив палкой по лбу, oenesterov поблагодарит омонофца, и прокричит, слава путину, слава вилоончелям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    oenesterov

    законопослушному человеку не стоит бояться ОМОНа



    Вы думаете, что омоновец = адвокат?

    ОМОН сначала выполняет приказ, а потом уже разбирается.

    Там и свои и чужие огребают, даже если случайно оказались в зоне действия спецов.

    А вообще, да, в Благе ОМОН нужен.

    Ибо простые росгады боятся хулиганов.

    Как это показали события в Хабаровске.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    Как форумные нытики активизировались) прям обострение какое-то у них, или возбуждение) Готовятся с удовольствием по голове получать, и кукарекать об ущемлении их прав меньшинств?))

  • троль здесь

    троль здесь
    3 часа назад

    теперь уже так не побалуешь

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Кукумбер

    Как форумные нытики активизировались) прям обострение какое-то у них, или возбуждение) Готовятся с удовольствием по голове получать, и кукарекать об ущемлении их прав меньшинств?))



    Это вы про себя что ли?.. Сегодня зарегистрированный аноним.. Добро пожаловать в троллячую команду вертикали.. кибер войск, блин..

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Сергей вокалист

    Да. Как ни крути, это отряды для борьбы с населением.



    а в США для чего национальная гвардия?



  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    2 часа назад

    oenesterov

    Сергей вокалист

    Да. Как ни крути, это отряды для борьбы с населением.



    а в США для чего национальная гвардия?



    .

    для чего?

    неужели тоже для того, чтоп установить минимальную зарплату в 60 центов в час и доказывать, что это правильно?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Мы в Чикаго живём? Маленький провинциальный городишко, относительно спокойный. На кой хрен ещё омон? Мало их у нас? Толку от них населению ноль. Пока не убьют никто не появится, ни полиция, ни омон.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    2 часа назад

    с чего вы решили, что здесь нытики, мы тут все как один, пишим во славу путина и его кооператива ОЗЕРО, только в отличии от вас, делаем бесплатно, мы идейные педросвцы,

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    ольга лебедева

    Мы в Чикаго живём? Маленький провинциальный городишко, относительно спокойный. На кой хрен ещё омон? Мало их у нас? Толку от них населению ноль. Пока не убьют никто не появится, ни полиция, ни омон.



    пока спокойный, но либерасня не дремлет.



  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Герцог Мальборо

    oenesterov

    Сергей вокалист

    Да. Как ни крути, это отряды для борьбы с населением.



    а в США для чего национальная гвардия?



    .

    для чего?

    неужели тоже для того, чтоп установить минимальную зарплату в 60 центов в час и доказывать, что это правильно?



    я думал вы скажите "для того чтобы бить негров и прочих недовольных режимом", а вы вон как загнули неправду-матку



  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    2 часа назад

    эт щас будет про среднюю зарплату в АО в 39 тыщ?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    oenesterov

    пока спокойный, но либерасня не дремлет.



    Едроботы поссыкивают от виртуальной, выдуманной ими самими, пресловутой либерасни?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Ничего, что у нас полиценеров на душу населения больше всех в мире?

    Но и этого оказывается мало.

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    oenesterov

    Сергей вокалист

    Да. Как ни крути, это отряды для борьбы с населением.



    а в США для чего национальная гвардия?



    Ты снова, слышал звон, да не знаешь где он. В США, национальная гвардия это совсем другое. Там, власти, своего народа не боятся.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Хмык

    Ничего, что у нас полиценеров на душу населения больше всех в мире?



    это не правда. Очередная неправда.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8



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