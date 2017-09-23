Росгвардия создаст в Благовещенске отряд ОМОН

Фото: VistaNews.ru

Отряд такой же численности появится в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщил журналистам на пресс- конференции командующий Восточным округом войск Национальной гвардии РФ Игорь Груднов.

«В Комсомольске-на-Амуре, это у нас город особого президентского внимания, по просьбе губернатора Хабаровского края будем создавать ОМОН численностью 150 человек. Основой для отряда станет действующее в городе подразделение хабаровского СОБРа», – сказал Груднов.

ОМОН будет сформирован на Чукотке, численность отрядов в Якутии, Южно-Сахалинске, Уссурийске в Приморском крае, Петропавловске-Камчатском будет увеличена. По словам командующего округом, изменение численности подразделений проходит в рамках третьего этапа формирования войск Росгвардии.

«На Дальнем Востоке до 1 декабря будут ликвидированы четыре батальона моторизированных частей, их сотрудники будут направлены в другие подразделения, на базе 21-го отряда спецназа будет сформирован центр спецназа численностью более одной тысячи человек. Увеличится численность ОМОН за счет сокращения других подразделений», – рассказал он.