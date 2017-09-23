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23сентября
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сегодня, 09:42 13

Медведев: урожай зерна в России достиг 117 миллионов тонн

Медведев: урожай зерна в России достиг 117 миллионов тонн
Фото: iz.ru

Урожай зерна в РФ достиг 117 миллионов тонн в бункерном весе, сообщает РИА Новости. Россия по итогам текущего года обеспечит все свои потребности в сельхозпродукции и выполнит все экспортные контракты, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, в ряде регионов уборочная пора еще продолжается, на сроки ее окончания повлияли погодные условия, при этом в аграрном секторе РФ сохраняется устойчивый рост.

«Намолочено уже более 117 миллионов тонн зерна. Я пока других прогнозов делать не буду, но очевидно, что мы не только полностью обеспечим свои потребности, но и выполним все экспортные контракты», – заявил Медведев.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в начале сентября амурские аграрии говорили о том, что урожайность в 2017 году немного ниже, чем в прошлом. На 8 сентября было намолочено около 355 тысяч тонн зерновых – 93 %.

Просмотров всего: 129

#российская власть #сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Довольная собачка путина.. Что толку от вашего зерна? Оно всё идёт на продажу! А деньги от продажи в карман олигархам и друзьям пахана.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Сергей вокалист

    Довольная собачка путина.. Что толку от вашего зерна? Оно всё идёт на продажу! А деньги от продажи в карман олигархам и друзьям пахана.



    а что с ним еще делать с зерном-то? недостатка муки или хлеба в магазинах не заметно.



    для этого пшеницу и растили, чтоб излишки продать. СССР не мог столько зерна вырастить, поэтому его покупал, а РФ может и продает



  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Олег! Не подменяй понятия, такие как зерно и мука в магазинах!

    Я ещё раз говорю, что то зерно, которое продаётся на экспорт, не попадает на изготовление муки Россиянам.

    А то, что ты называешь хлебом в магазине, из зерна совсем другого качества, с добавлением ингридиентов, вредящих организму.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Сергей вокалист

    Олег! Не подменяй понятия, такие как зерно и мука в магазинах! Я ещё раз говорю, что то зерно, которое продаётся на экспорт, не попадает на изготовление муки Россиянам. А то, что ты называешь хлебом в магазине, из зерна совсем другого качества, с добавлением ингридиентов, вредящих организму.



    извините, не считаю вас специалистом в области производства хлеба. Я достаточно долго жил заграницей и могу сказать, что наш хлеб вкуснее.

    с удовольствием послушаю ваше экспертное мнение в области балета вокала и переезда из приамурья на кубань

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Как сказал Задорнов: В России две проблемы - неурожай и большой урожай.

    Ибо, во втором случае, то что не сгнило на полях, сгниет на зерновых складах.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Хмык

    Как сказал Задорнов: В России две проблемы - неурожай и большой урожай.

    Ибо, во втором случае, то что не сгнило на полях, сгниет на зерновых складах.



    ну это уже будут проблемы капиталистов, не правда ли?



  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    oenesterov

    Сергей вокалист

    Олег! Не подменяй понятия, такие как зерно и мука в магазинах! Я ещё раз говорю, что то зерно, которое продаётся на экспорт, не попадает на изготовление муки Россиянам. А то, что ты называешь хлебом в магазине, из зерна совсем другого качества, с добавлением ингридиентов, вредящих организму.



    извините, не считаю вас специалистом в области производства хлеба. Я достаточно долго жил заграницей и могу сказать, что наш хлеб вкуснее.

    с удовольствием послушаю ваше экспертное мнение в области балета вокала и переезда из приамурья на кубань



    Ага. А ты спроси у колхозников про канадскую и амурскую пшеницу. Про клейковину, почему зерно называют фуражным, кого им кормят...



  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    1 час назад

    oenesterov

    Сергей вокалист

    Олег! Не подменяй понятия, такие как зерно и мука в магазинах! Я ещё раз говорю, что то зерно, которое продаётся на экспорт, не попадает на изготовление муки Россиянам. А то, что ты называешь хлебом в магазине, из зерна совсем другого качества, с добавлением ингридиентов, вредящих организму.



    извините, не считаю вас специалистом в области производства хлеба. Я достаточно долго жил заграницей и могу сказать, что наш хлеб вкуснее.

    с удовольствием послушаю ваше экспертное мнение в области балета вокала и переезда из приамурья на кубань



    .

    вона кого значит в кремлеботы берут...

    иностранных агентов

    запомним

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    oenesterov

    Хмык

    Как сказал Задорнов: В России две проблемы - неурожай и большой урожай.

    Ибо, во втором случае, то что не сгнило на полях, сгниет на зерновых складах.



    ну это уже будут проблемы капиталистов, не правда ли?



    Тогда причем тут Медведев со своими восторгами?



  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Герцог Мальборо


    вона кого значит в кремлеботы берут...

    иностранных агентов

    запомним



    Штирлиц был как никогда близок к провалу....



  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    oenesterov

    Сергей вокалист

    Олег! Не подменяй понятия, такие как зерно и мука в магазинах! Я ещё раз говорю, что то зерно, которое продаётся на экспорт, не попадает на изготовление муки Россиянам. А то, что ты называешь хлебом в магазине, из зерна совсем другого качества, с добавлением ингридиентов, вредящих организму.



    извините, не считаю вас специалистом в области производства хлеба. Я достаточно долго жил заграницей и могу сказать, что наш хлеб вкуснее.

    с удовольствием послушаю ваше экспертное мнение в области балета вокала и переезда из приамурья на кубань



    Вы отвечаете мне как потребитель. Вы совершенно ничего не знаете о хлебе, о зерне .. Даже здесь, на Кубани, нет в продаже зерна или муки из экспортного зерна! И уж тем более здесь не готовят хлеб, который продаётся в магазинах, из зерна которое идёт на экспорт.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Хмык

    oenesterov

    Хмык

    Как сказал Задорнов: В России две проблемы - неурожай и большой урожай.

    Ибо, во втором случае, то что не сгнило на полях, сгниет на зерновых складах.



    ну это уже будут проблемы капиталистов, не правда ли?



    Тогда причем тут Медведев со своими восторгами?



    ну как причем? капиталисты обеспечивают занятость и платят налоги, ну и кроме того, это же имиджиевый эффект - мы кормим планету!



  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Сергей вокалист

    oenesterov

    Сергей вокалист

    Олег! Не подменяй понятия, такие как зерно и мука в магазинах! Я ещё раз говорю, что то зерно, которое продаётся на экспорт, не попадает на изготовление муки Россиянам. А то, что ты называешь хлебом в магазине, из зерна совсем другого качества, с добавлением ингридиентов, вредящих организму.



    извините, не считаю вас специалистом в области производства хлеба. Я достаточно долго жил заграницей и могу сказать, что наш хлеб вкуснее.

    с удовольствием послушаю ваше экспертное мнение в области балета вокала и переезда из приамурья на кубань



    Вы отвечаете мне как потребитель.



    ну да, ведь хлеб - это продукт потребления первой необходимости.



    Вы совершенно ничего не знаете о хлебе, о зерне .. Даже здесь, на Кубани, нет в продаже зерна или муки из экспортного зерна! И уж тем более здесь не готовят хлеб, который продаётся в магазинах, из зерна которое идёт на экспорт.



    равин сказал, что неэкспортный тоже кошерно



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