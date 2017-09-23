Медведев: урожай зерна в России достиг 117 миллионов тонн

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По его словам, в ряде регионов уборочная пора еще продолжается, на сроки ее окончания повлияли погодные условия, при этом в аграрном секторе РФ сохраняется устойчивый рост.

«Намолочено уже более 117 миллионов тонн зерна. Я пока других прогнозов делать не буду, но очевидно, что мы не только полностью обеспечим свои потребности, но и выполним все экспортные контракты», – заявил Медведев.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в начале сентября амурские аграрии говорили о том, что урожайность в 2017 году немного ниже, чем в прошлом. На 8 сентября было намолочено около 355 тысяч тонн зерновых – 93 %.