Медведев: урожай зерна в России достиг 117 миллионов тонн
Урожай зерна в РФ достиг 117 миллионов тонн в бункерном весе, сообщает РИА Новости. Россия по итогам текущего года обеспечит все свои потребности в сельхозпродукции и выполнит все экспортные контракты, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
По его словам, в ряде регионов уборочная пора еще продолжается, на сроки ее окончания повлияли погодные условия, при этом в аграрном секторе РФ сохраняется устойчивый рост.
«Намолочено уже более 117 миллионов тонн зерна. Я пока других прогнозов делать не буду, но очевидно, что мы не только полностью обеспечим свои потребности, но и выполним все экспортные контракты», – заявил Медведев.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», в начале сентября амурские аграрии говорили о том, что урожайность в 2017 году немного ниже, чем в прошлом. На 8 сентября было намолочено около 355 тысяч тонн зерновых – 93 %.
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