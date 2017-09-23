В Сети появилось новое видео драки, в которой убили Андрея Драчева
В Интернете опубликовано новое видео, на котором можно увидеть драку в центре Хабаровска. Из-за полученных в ней травм погиб пауэрлифтер, чемпион мира Андрей Драчев. В опубликованном ролике на «Лента.ру» показано, вероятно, начало конфликта, в который вмешивались полицейские.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», драка случилась утром 20 августа в центре Хабаровска возле кафе. В ее ходе Андрей получил травмы, несовместимые с жизнью. На первых видеозаписях запечатлено, как упавшего Драчева противник добивал ударами в голову.
Следственные органы в Хабаровском крае подозревают в убийстве Анара Аллахверанова. В отношении него суд заочно избрал меру пресечения – арест. Позже Аллахверанов сам сдался полиции.
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