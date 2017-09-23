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23сентября
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сегодня, 09:12 9

В Сети появилось новое видео драки, в которой убили Андрея Драчева

В Сети появилось новое видео драки, в которой убили Андрея Драчева

В Интернете опубликовано новое видео, на котором можно увидеть драку в центре Хабаровска. Из-за полученных в ней травм погиб пауэрлифтер, чемпион мира Андрей Драчев. В опубликованном ролике на «Лента.ру» показано, вероятно, начало конфликта, в который вмешивались полицейские.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», драка случилась утром 20 августа в центре Хабаровска возле кафе. В ее ходе Андрей получил травмы, несовместимые с жизнью. На первых видеозаписях запечатлено, как упавшего Драчева противник добивал ударами в голову.

Следственные органы в Хабаровском крае подозревают в убийстве Анара Аллахверанова. В отношении него суд заочно избрал меру пресечения – арест. Позже Аллахверанов сам сдался полиции.

Просмотров всего: 2005

#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • wit

    wit
    5 часов назад

    Сам виноват! Вроде бы взрослый мужик, нужно было просто избежать драки всеми способами, конкретного нападения не было, опастности для близких не было, чтобы нужно было оборонятся, а вот эти вот бессмысленные разборки ни к чему не приводят. Я понимаю тупые малолетки петушаться, ну здесь вроде бы взрослые люди. Мда...

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    5 часов назад

    wit

    Сам виноват! Вроде бы взрослый мужик, нужно было просто избежать драки всеми способами, конкретного нападения не было, опастности для близких не было, чтобы нужно было оборонятся, а вот эти вот бессмысленные разборки ни к чему не приводят. Я понимаю тупые малолетки петушаться, ну здесь вроде бы взрослые люди. Мда...



    иногда это тупо невозможно

    психологически одно за другое цепляется

    и поехало

    бывает осознаешь, но ничего поделать не можешь уже

  • Герцог Мальборо

    Герцог Мальборо
    5 часов назад

    разум эмоции часто не контролирует

  • alex 3

    alex 3
    5 часов назад

    Громкое дело. Нужно садить надолго, что бы другие думали. Второй за глупость расплатился жизнью.

  • Toyota-vod

    Toyota-vod
    5 часов назад

    Слишком вежливый в драке был чемпион. Наверняка надеялся что и чурка будет с ним так же вежлив.

  • колбаска

    колбаска
    4 часа назад

    Выслать всех этих бородатых к себе на родину, достали уже. Слишком часто, стали появляться в конфликтах.

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад

    Toyota-vod

    Слишком вежливый в драке был чемпион. Наверняка надеялся что и чурка будет с ним так же вежлив.



    Аналогичное мнение.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Герцог Мальборо

    wit

    Сам виноват! Вроде бы взрослый мужик, нужно было просто избежать драки всеми способами, конкретного нападения не было, опастности для близких не было, чтобы нужно было оборонятся, а вот эти вот бессмысленные разборки ни к чему не приводят. Я понимаю тупые малолетки петушаться, ну здесь вроде бы взрослые люди. Мда...



    иногда это тупо невозможно

    психологически одно за другое цепляется

    и поехало

    бывает осознаешь, но ничего поделать не можешь уже



    Тупые чурки, те же петушированные малолетки, не смотря на возраст.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    19 минут назад

    В итоге может дадут хачику лет 10 а там хорошая характеристика амнистия и выйдет лет через несколько. Мораль: родители Андрея Драчёва потеряли сына и будут оплачивать как налогоплательщики содержание в колонии убийцу своего ребёнка. Вывод: Российское законодательство самое гуманное и циничное в мире.

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