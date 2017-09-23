В Сети появилось новое видео драки, в которой убили Андрея Драчева

Как сообщало ИА «Амур.инфо», драка случилась утром 20 августа в центре Хабаровска возле кафе. В ее ходе Андрей получил травмы, несовместимые с жизнью. На первых видеозаписях запечатлено, как упавшего Драчева противник добивал ударами в голову.

Следственные органы в Хабаровском крае подозревают в убийстве Анара Аллахверанова. В отношении него суд заочно избрал меру пресечения – арест. Позже Аллахверанов сам сдался полиции.