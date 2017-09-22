Благовещенцы обнаружили в микрорайоне Черемушки опасные объекты

Прогулки могут закончиться трагедией для жителей благовещенского микрорайона Черемушки. Там неподалеку от учебного центра УМВД в зеленой зоне спрятаны настоящие ловушки – емкости глубиной около трех метров, наполненные водой. Об опасном месте знают городские власти, но проблема пока не решается.

«Поступил сигнал избирателей, жителей этого района города о том, что этот объект представляет опасность. Не исключено, что сюда может попасть ребенок. Да, даже собака, но и собаку жалко. Это тоже живое существо», – поделился депутат Благовещенской городской Думы Андрей Кузьмин.

Попасть в эти ловушки несложно. А они могут стоить жизни – глубина емкости примерно три метра. Всего таких ям в Черемушках три.

«Почему вот эта и образовалась беда. Житель одного из домов обратился ко мне и говорит: "Пошёл с собакой. Она бежит без поводка, а потом слышу – плюх. Собака молчит. И не видно, и не слышно. Я подхожу, а она барахтается. Только успел за ошейник схватить и вытащить её из воды. А иначе бы она утонула», – сказал депутат.

Жители района говорят, что на этом месте раньше располагались оперативный полк и автомойка для военной техники. Края емкости были значительно выше. Туда сливали воду.

Депутат направил запрос мэру города. Оказалось, территория принадлежит полицейским. Администрация перенаправила обращение правоохранителям. Но те не отреагировали. Прошел почти месяц. Хотя огородить территорию должны были немедленно, рассказывают в управлении по делам ГО и ЧС.

«Они должны выставить охрану или огородить. Выставить знаки предупреждающие. Всякая проблема упирается в финансы. Для того чтобы это всё выкопать, откачать сначала, потом изъять, разрезать, надо привлечь денежные средства. Нанять подрядную организацию, провести аукцион. Деньги-то наверное бюджетные», – отметил замначальника управления по делам ГО и ЧС Благовещенска Виктор Кочетков.

Хозяйничать на чужой территории спасатели не могут. И, пока полицейские не отреагируют, емкости будут представлять опасность для детей и взрослых. Когда правоохранители планируют устранить нарушения, неизвестно. Журналисты «Альфа-канала» направили официальный запрос и ждут ответа.

Всего же на территории города с 2014 года зарегистрировано более 100 опасных объектов. Это открытые люки, развалины казарм, недостроенные дома. Большинство опасных объектов находятся в частной собственности или сданы в аренду, и подчас найти хозяина покосившегося забора или ямы сложно, а порой опасные объекты и вовсе не имеют хозяина, говорят специалисты.