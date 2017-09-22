Работодатели будут компенсировать затраты на отпуск своих сотрудников

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В частности, инициатива предлагает включить расходы на оплату отдыха работников в расходы труда, которые учитываются при налогообложении налогом на прибыль организации. Таким образом, если сотрудники поедут отдыхать по территории РФ и оформят туристическую путевку, то работодатель сможет компенсировать определенную сумму, затраченную на отдых.

Причем компенсация коснется и супругов сотрудников, и их родителей, и детей до 18 лет. Согласно законопроекту, работодатель может выделять на эти цели не более 50 тысяч рублей в год на каждого из отдыхающих и членов их семьи.

«Для справки хочу сказать, что средняя стоимость такого тура на отдых и организацию туризма в нашей стране по итогам предыдущего года составляла 29,5 тысячи рублей, поэтому здесь и заложены достаточно высокие резервы», – рассказал в ходе пленарного заседания один из авторов законопроекта член Совфеда Валерий Рязанский.

Принятие законопроекта поддержит развитие внутреннего туризма в РФ и поможет работникам и членам их семей реализовать свое право на отдых, уверен автор законопроекта. Это также принесет в бюджет дополнительные доходы.

«Каждые 10 тысяч организованных туристических поездок дают в бюджет порядка 111 миллионов рублей», – заявил Валерий Рязанский.

Кроме того, по его словам, работодатели получат дополнительную возможность распределить равномерно отпускные периоды для своих сотрудников и обеспечить загрузку туристской индустрии в низкий сезон.

Между тем, как отметил сам автор законопроекта, в законопроекте в его текущем виде есть нерешенная проблема. В частности, авторы не определились с тем, придется ли сотрудникам уплачивать с предоставленных средств налог на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 13 %.

«Принципиально наш подход сводится к тому, что мы допускаем, что с этого подарка работающий человек должен будет заплатить налог на доходы физических лиц. Это, наверное, было бы справедливо по отношению к органам местной власти, потому что это выпадающие доходы муниципалитетов, а очень не хотелось бы их затрагивать», – заявил Рязанский.

Кроме того, авторы также не решили, должен ли будет работодатель перечислять с выплаченных сотруднику средств, социальные взносы (6 %) в фонд оплаты труда.

«Что касается социальных взносов, я думаю, что здесь ко второму чтению мы должны найти решение вопроса, чтобы дополнительно не обременять работающих граждан этой темой. Иначе суть подарка будет искажена», – отметил член Совфеда.