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22сентября
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сегодня, 18:49 1

Региональных чиновников обяжут сдавать экзамены на профпригодность

Региональных чиновников обяжут сдавать экзамены на профпригодность
Фото: rusposobie.ru

Региональных чиновников, которые участвуют в реализации приоритетных правительственных проектов, обяжут сдавать экзамены по проектному управлению. Об этом заявили в департаменте проектной деятельности кабмина, пишут «Известия». Экзамен будет представлять собой тестирование в письменной и электронной форме.

По словам директора Центра проектного менеджмента РАНХиГС Олега Билева, чиновник в назначенный день должен будет явиться в класс РАНХиГС и пройти тест. На его выполнение отведен один час. Тест будет считаться пройденным при 65 % правильных ответов. При этом необходимое количество набранных баллов будет зависеть от проектной роли чиновника.

Обучение и переаттестацию будут проходить представители всех 85 субъектов, включая вице-губернаторов.

Чиновников, которые не пройдут тестирование, отправят на пересдачу. В противном случае будет поставлен вопрос об их дальнейшем участии в приоритетных проектах.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    "Чиновников, которые не пройдут тестирование, отправят на пересдачу. В противном случае будет поставлен вопрос об их дальнейшем участии в приоритетных проектах."

    В противном случае - это если пройдут тестирование? На амуринфо грамотные люди еще остались? Пора бы там тестирование провести.

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