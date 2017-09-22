Региональных чиновников обяжут сдавать экзамены на профпригодность

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По словам директора Центра проектного менеджмента РАНХиГС Олега Билева, чиновник в назначенный день должен будет явиться в класс РАНХиГС и пройти тест. На его выполнение отведен один час. Тест будет считаться пройденным при 65 % правильных ответов. При этом необходимое количество набранных баллов будет зависеть от проектной роли чиновника.

Обучение и переаттестацию будут проходить представители всех 85 субъектов, включая вице-губернаторов.

Чиновников, которые не пройдут тестирование, отправят на пересдачу. В противном случае будет поставлен вопрос об их дальнейшем участии в приоритетных проектах.