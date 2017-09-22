В Благовещенске актеров спектакля с Лией Ахеджаковой не хотели отпускать со сцены

В Благовещенске продолжаются показы в рамках фестиваля «Амурская осень». Накануне зрители увидели спектакль «Мой внук Вениамин», где главную роль сыграла Лия Ахеджакова. Восьмая конкурсная постановка произвела настоящий фурор.

Этот спектакль был у амурской публики одним из самых ожидаемых. Билеты на него стали разбирать сразу после того, как они поступили в продажу.

«Мой внук Вениамин» – это глубокая пьеса Людмилы Улицкой об отношениях родителей и детей, о безграничной доброте, которую демонстрируют все главные герои. Лия Ахеджакова играет роль Эсфири, которую беспокоит судьба сына: ему пора жениться, но он и усом не ведет.

Характер у Эсфири властный и решительный, а руководствуется она традициями и порядками, которые усвоила в детстве. Согласно им, невеста должна быть из «проверенной» еврейской семьи.

Зрители не уставали восторгаться актерскому таланту и юмору Лии Ахеджаковой. А еще ее небывалой прыти: актриса то шустро намывала пол без швабры, то лазала на стулья, а то и вовсе выпрыгивала из окна.

По окончании спектакля актеров трижды вызывали на бис, одарив цветами. Публика аплодировала пять минут стоя и не хотела отпускать звезд.

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