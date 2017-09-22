Юные благовещенцы погрузились в мир кино в школе «Ералаш»

В Благовещенске началась учеба в школе «Ералаш». Азы актёрского мастерства, режиссуры и создания сценариев постигают 100 амурских ребят. Их педагоги приехали из Москвы. Обучение продлится два месяца.

Ване Кравцову только десять, а он уже стал режиссёром, правда, пока на импровизированной съёмочной площадке. Там репетируют один из сюжетов, который ребятам предстоит снять. Руководить процессом съёмки Ване нравится больше, чем быть в кадре. Четвероклассник хочет изнутри узнать, как снимается «Ералаш».

«На хлопушке мы пишем, как называется проект, то есть мы будем снимать серию по частям. Будем ездить в разные места города Благовещенска. Мы указываем актёров и где будем снимать. Ну и домашнее задание», – рассказал ученик детской школы кино «Ералаш» Иван Кравцов.

Поработать дома над ролью и выучить свой текст – с этими заданиями Дарина Бормотова справляется без труда. Школьница любит выступать на публике. За месяц обучения в школе кино девочка перестала бояться камеры и повысила уровень актёрского мастерства.

«Я хотела быть и актёром, и режиссёром. Но мне просто нравится, чтобы меня снимали, в чём-то участвовать. Потому что у меня это получается. Я хочу развивать в себе талант этот, чтобы в дальнейшем получалось сниматься», – поделилась ученица детской школы кино «Ералаш» Дарина Бормотова.

Вместе с Дариной в «Ералаше» занимаются её младшие брат и сестра. Всего же здесь обучаются 100 юных благовещенцев в возрасте от 6 до 16 лет. Их разделили на шесть групп-кинокомпаний, каждая имеет своё название и эмблему. Мальчики и девочки на занятиях смотрят оригинальные сюжеты «Ералаша», а затем репетируют их и переделывают на свой лад.

«Мне кажется, что самое сложное здесь – выучить роль свою и играть её так, как нужно», – отметила ученица детской школы кино «Ералаш» Вероника Забелина.

Впереди еще целый месяц занятий. Учиться писать сценарии, постигать азы актёрского мастерства и режиссуры детям помогают два педагога из Москвы.

Евгений Ковалец – режиссёр «Ералаша» с 12-летним стажем. Он уже обучал детей киноискусству в Тульской области, Подмосковье и Краснодаре. В этот раз приехал в Благовещенск.

«Они тянутся к уже чему-то созданному, но с элементами собственного творческого участия. Так получается на практике лучше. Я пробовал с чистого листа, но опыта у них сценарного нет. Поэтому, чтобы в конечном итоге на экране получилась интересная история, какую-то основу надо заложить. Просто историю, а всё остальное они делают сами», – сказал режиссёр детской школы кино «Ералаш» Евгений Ковалец.

Что из этого получится, станет ясно после съёмок и монтажа готового сюжета. Свои творения каждая из шести кинокомпаний покажет на гала-концерте в середине октября. В числе зрителей будет и «отец» «Ералаша» Борис Грачевский.

«Каждому ребёнку будет выдан сертификат, подтверждающий обучение в школе "Ералаш", а также диск со всеми отснятыми материалами, бэкстейджами. Чтобы дети могли его открыть и окунуться в атмосферу "Ералаша"», – рассказал координатор детской школы кино «Ералаш» Юрий Духовный.

Если ребята и дальше захотят обучаться киноискусству, они вместе с родителями могут заполнить анкету и отправить её в «Ералаш» в Москву. А местная школа откроет новый набор мальчишек и девчонок, которые хотят снимать те самые веселые истории.