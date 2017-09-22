В горпарке Благовещенска амурчане смогут помочь бездомным животным

В выходные, 23 и 24 сентября, в городском парке активисты приюта «Остров спасения» проводят акцию в поддержку бездомных собак и кошек. Неравнодушные горожане могут прийти и оказать любую посильную помощь. Акция пройдет с 12 до 19 часов.

Организаторы акции – городской парк и приют «Остров спасения» – примут в любом количестве: сухие корма, крупы, денежные средства, газеты для подстилки, мыло, порошки, ветошь для уборки, лекарства, дихлофос. Акция будет проводиться в администрации городского парка (здание возле Городского дома культуры). Подробную информацию можно получить по телефону 56–12– 72 (приют «Остров спасения»).

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#животные #соцзащита

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Василий Кленин