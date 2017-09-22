Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:52 1

В горпарке Благовещенска амурчане смогут помочь бездомным животным

В горпарке Благовещенска амурчане смогут помочь бездомным животным

В выходные, 23 и 24 сентября, в городском парке активисты приюта «Остров спасения» проводят акцию в поддержку бездомных собак и кошек. Неравнодушные горожане могут прийти и оказать любую посильную помощь. Акция пройдет с 12 до 19 часов.

Организаторы акции – городской парк и приют «Остров спасения» – примут в любом количестве: сухие корма, крупы, денежные средства, газеты для подстилки, мыло, порошки, ветошь для уборки, лекарства, дихлофос.

Акция будет проводиться в администрации городского парка (здание возле Городского дома культуры).

Подробную информацию можно получить по телефону 56–12– 72 (приют «Остров спасения»).

Просмотров всего: 208

#животные #соцзащита

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    А на детей волонтеры по перекресткам выпрашивают..

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 38

Амурчанка воссоединилась с малолетним сыном спустя два года вынужденной разлуки
Общество 4

Медвежата из Зейского района осваиваются в Доме природы (фото)
Общество 8

Родители Зеи жалуются на сбор «всей подноготной» в детсадах
Экономика 32

Депутаты Госдумы предлагают разделить доходы от недр между россиянами