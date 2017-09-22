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22сентября
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сегодня, 17:38 3

Министр экономического развития: Приамурье лидирует в ДФО по темпу роста валового регионального продукта

Министр экономического развития: Приамурье лидирует в ДФО по темпу роста валового регионального продукта
Фото: eige.europa.eu

Амурская область занимает ведущее место в Дальневосточном федеральном округе по темпу роста валового регионального продукта (ВРП). Об этом рассказала министр экономического развития региона Светлана Балова на заседании областного правительства.

Валовой региональный продукт (ВРП) – это основной показатель, характеризующий состояние экономики региона. ВРП называют произведенный в регионе объем добавленной стоимости за счет производства товаров, оказания услуг. Это разница между стоимостью произведенной продукции и затратами, полученными в процессе производства.

Валовой региональный продукт рассчитывается с опозданием на 1,5 года. В Приамурье ВРП в 2015 году составил 277 миллиардов рублей. Рост по сравнению с показателем 2014 года составил 3,7 %. Для сравнения: средний рост ВРП по Дальневосточному федеральному округу в 2015 году в сравнении с 2014-м составил 0,7 %.

По оценке министерства экономического развития Амурской области, положительная динамика валового регионального продукта сохранится. Даже с учетом инфляции в сопоставимой оценке в 2017 году в Приамурье прогнозируется рост ВРП в 3,6 % по сравнению с 2016 годом. Ожидается, что в 2018 году этот показатель составит 347 миллиардов рублей (рост к 2017 году – 7,1 %).

«На рост валового регионального продукта в большей степени повлияла реализация крупных инвестиционных проектов в области. Это строительство моста через Амур Благовещенск – Хэйхэ, газопровод "Сила Сибири" и Амурский ГПЗ», – отметила Светлана Балова.

Развитие традиционных отраслей экономики области – сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, энергетики, обрабатывающих производств – должно обеспечить стабильный рост ВРП региона в перспективе, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Амурской области.

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#Дальний Восток #производство #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Достали наши местные министры... с своими отчетами??? Что за бред вы пишите??? Как мы можем лидировать вообще в чем то, даже на дв?? Вы хотя бы в Хабаровск соседний съездийте, в приморье.. посмотри те как там люди живут, что там строят, какие компании работают... посмотрите бюджеты этих регионов... здесь не надо быть супер экономистом, что юы понять, в какой мы опе..

  • full

    full
    52 минуты назад

    Maikl

    Достали наши местные министры... с своими отчетами??? Что за бред вы пишите??? Как мы можем лидировать вообще в чем то, даже на дв?? Вы хотя бы в Хабаровск соседний съездийте, в приморье.. посмотри те как там люди живут, что там строят, какие компании работают... посмотрите бюджеты этих регионов... здесь не надо быть супер экономистом, что юы понять, в какой мы опе..



    Не, Вы не поняли. Из жопы как раз расти сподручнее, темпы невиданные получаются.

  • Хмык

    Хмык
    31 минута назад

    ОК. Открываем рейтинг по ВРП:

    Рейтинг

    Амурская область на 53 (пятьдесят третьем) месте, Карл.

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