Министр экономического развития: Приамурье лидирует в ДФО по темпу роста валового регионального продукта

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Амурская область занимает ведущее место в Дальневосточном федеральном округе по темпу роста валового регионального продукта (ВРП). Об этом рассказала министр экономического развития региона Светлана Балова на заседании областного правительства.

Валовой региональный продукт (ВРП) – это основной показатель, характеризующий состояние экономики региона. ВРП называют произведенный в регионе объем добавленной стоимости за счет производства товаров, оказания услуг. Это разница между стоимостью произведенной продукции и затратами, полученными в процессе производства.

Валовой региональный продукт рассчитывается с опозданием на 1,5 года. В Приамурье ВРП в 2015 году составил 277 миллиардов рублей. Рост по сравнению с показателем 2014 года составил 3,7 %. Для сравнения: средний рост ВРП по Дальневосточному федеральному округу в 2015 году в сравнении с 2014-м составил 0,7 %.

По оценке министерства экономического развития Амурской области, положительная динамика валового регионального продукта сохранится. Даже с учетом инфляции в сопоставимой оценке в 2017 году в Приамурье прогнозируется рост ВРП в 3,6 % по сравнению с 2016 годом. Ожидается, что в 2018 году этот показатель составит 347 миллиардов рублей (рост к 2017 году – 7,1 %).

«На рост валового регионального продукта в большей степени повлияла реализация крупных инвестиционных проектов в области. Это строительство моста через Амур Благовещенск – Хэйхэ, газопровод "Сила Сибири" и Амурский ГПЗ», – отметила Светлана Балова.

Развитие традиционных отраслей экономики области – сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, энергетики, обрабатывающих производств – должно обеспечить стабильный рост ВРП региона в перспективе, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Амурской области.