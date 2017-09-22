Конкурсный спектакль «Мой бедный Марат» довел благовещенских зрителей до слез

В Благовещенске в рамках «Амурской осени» показали конкурсный спектакль «Мой бедный Марат» по пьесе Алексея Арбузова. Он перенес благовещенцев в март 1942 года, в блокадный Ленинград. В постановке режиссёра Родиона Овчинникова заняты актёры Ольга Кузина, Иван Жидков и Иван Стебунов. Их герои вместе выживают, спорят и мечтают – о светлом будущем.

На сцене война корёжила судьбы, а в огромном смертельном котле рождалась большая любовь. Вернее, любовный треугольник. В зале некоторые зрители плакали.

Чувства двоих всегда эгоистичны по отношению к другим, поэтому самопожертвование выходит на первый план и не раз. А любви место тоже находится, не зря спектакль имеет ещё одно название – «Не бойся быть счастливым».

Для спектакля фестиваль «Амурская осень» стал премьерным показом. Но актёры справились. На поклоне зал аплодировал стоя.