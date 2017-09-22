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На встрече с Лизой Арзамасовой в шатре «Амурской осени» собралось очень много зрителей

На встрече с Лизой Арзамасовой в шатре «Амурской осени» собралось очень много зрителей

21 сентября вечером фестивальный шатер «Амурской осени» едва вместил всех желающих. Благовещенцев было больше, чем гостей фестиваля, и как никогда, несмотря на поздний час, было много детей. Все пришли на встречу с Лизой Арзамасовой.

На «Амурской осени» Лиза – частая гостья, но зрители всегда принимают её как в первый раз. И ей есть что рассказать о своей работе. Актриса снимается в кино, играет в театре, ведет телевизионные проекты, а сейчас еще и заканчивает вуз, причем с отличием.

Сейчас актриса с нетерпением ждет выхода на экраны сериала «Трепалов и кошелек», где ей удалось сыграть нетипичную роль. «И, представляете, мне впервые удалось сыграть отрицательную роль в кино. И это же совсем другое», – поделилась Лиза Арзамасова.

В остросюжетном сериале Лиза сыграла роль преступницы Серафимы. А одной из недавних ее работ стала роль в серале «Екатерина», где во втором сезоне она сыграла одну из немецких принцесс.

Лиза Арзамасова долго отвечала на вопросы журналиста Сергея Шолохова и зрителей. Они были разными: от работы в театре до возможности стать министром культуры. На последний актриса ответила, что пока ей интересно просто изучать мир вокруг себя и работать для зрителей.

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#Амурская осень #культура

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Комментарии
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  • werta

    werta
    2 часа назад

    Мда, у всех зрителей одно выражение на лице: "Скорее бы это уже закончилось!"

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