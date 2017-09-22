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Лия Ахеджакова: Я ненавижу агрессию, которая стоит в воздухе и людей делает психопатами

Лия Ахеджакова: Я ненавижу агрессию, которая стоит в воздухе и людей делает психопатами

Гость фестиваля «Амурская осень» Лия Ахеджакова не только известная актриса, но и человек с активной социальной позицией. Ее сайт закрыт Роскомнадзором из-за обвинений в экстремизме, она убеждена в невиновности Кирилла Серебренникова. Такой неспокойной ее сделал Эльдар Рязанов. Об этом Лия Ахеджакова рассказала в программе «Простые вопросы».

В Благовещенске актриса сыграла в спектакле, поставленном по пьесе Людмилы Улицкой – «Мой внук Вениамин». «Это всё Улицкая, – так объясняет успех постановки актриса. – Я очень люблю Улицкую и прочла, наверное, все ее книги».

Человеком с обостренной социальной позицией она стала, по собственному высказыванию, «как-то случайно». «Это на меня так сильно Эльдар Рязанов подействовал. Чем хуже были дела в стране, тем острее всё это воспринимал Эльдар Александрович», – вспоминает Ахеджакова.

Она одна из немногих актрис, которая не стала сниматься в ремейках на фильмы Рязанова. «Я стояла до конца. Не хочу! – заявила Лия Ахеджакова. – Потому что эти ремейки меня не устраивали. В них была другая душа. Не было отношения Рязанова к жизни, к миру. Не было того чувства любви, чувства товарищества».

В Интернете периодически появляются фейковые аккаунты Лии Ахеджаковой. Она с ними борется, пытается заблокировать, но это очень трудно. А вот ее собственную страницу в Сети закрыли – это сделал Роскомнадзор, обвинив актрису в экстремизме.

«Я ненавижу агрессивных людей, ненавижу агрессию в политике, я ненавижу агрессию, которая стоит в воздухе и людей делает психопатами», – заявила Лия Ахеджакова.

Увидеть интервью с актрисой можно в программе «Простые вопросы» телекомпании «Альфа-канал» во вторник, 26 сентября, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии появятся на Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

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#Амурская осень #культура #ТВ

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