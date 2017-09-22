День тигра, закрытие «Амурской осени» и хоккей с гостями фестиваля: выходные в Благовещенске

Фото: alexhitrov.livejournal.com

В эти выходные в Благовещенске будут праздновать День тигра. В городе пройдет несколько мероприятий, посвященных этому празднику, в том числе масштабное шествие и концерт с участием артистов «Амурской осени». Также в эти выходные состоится закрытие фестиваля кино и театра, а перед этом звездные гости сыграют в хоккей. Амур.инфо публикует план мероприятий на субботу и воскресенье.

Суббота, 23 сентября

Благовещенск отметит День тигра. В честь этого праздника в городе пройдут несколько мероприятий. В 10:30 начнется праздничное шествие. Формировать колонны будут на улице Краснофлотской напротив площади Ленина в 09:30.

В 10:30 на площади ОКЦ начнет работать экологический Арбат, его организуют библиотекари. Здесь же в 11:00 состоится концертная программа, посвященная Дню тигра, с участием творческих коллективов Благовещенска.

В 17:00 на набережной реки Амур в районе ротонды состоится концерт, в котором выступят вокальные ансамбли Городского дома культуры, ансамбль пограничного управления «Душа границы» и гости «Амурской осени».

Ещё одна концертная программа с участием творческих коллективов Центра эстетического воспитания детей имени Белоглазова и также артистов «Амурской осени» начнётся в 17:00 часов в районе бронекатера.

Кроме того, в районе Триумфальной арки с 17:00 до 19:00 будут организованы несколько площадок, где сотрудники учреждений культуры – преподаватели, библиотекари – проведут различные мастер-классы и познавательно-развлекательные мероприятия на тигриную тематику.

В Доме ремесел в этот день проведут по записи несколько мастер-классов: по рисованию, по работе с глиной, по изготовлению народной куклы и мастер-класс в технике бисероплетение.

В 10:00 в городе состоится чемпионат по русским шашкам среди мужчин. Место проведения: улица Ленина, 46.

В 11:00 на картодроме «Юбилейный» начнется чемпионат и первенство города Благовещенска по картингу. Это будет третий этап.

В 14:00 в спорткомплексе «Спартак» состоится хоккейный матч с артистами «Амурской осени». На лед выйдут сборная Амурской области и столичные гости. Чтобы уравнять силы, команды перемешают. В матче примет участие губернатор региона. Вход свободный.

Первомайский парк с 12:00 до 14:00 проведет игровую программу с концертом «Золотая осень». Горпарк с 16:00 до 18:00 приглашает на игровую программу «Разноцветная осень», а с 19:00 до 18:00 – на концертную развлекательную программу «Удачные ритмы».

В Амурской областной филармонии пройдет творческий вечер актёра театра и кино, кинорежиссёра, сценариста Евгения Ткачука. Начало в 18:00.

В 19:00 в Центре эстетического воспитания детей состоится творческая встреча с заслуженной артисткой РСФСР Натальей Варлей.

Воскресенье, 24 сентября

В 11:00 в районе Чигирей пройдет финал чемпионата и первенства Амурской области по мотоциклетному спорту в дисциплине мотокросс.

В 16:00 ансамбль танца «Триумф» организует юбилейный концерт «Алиса в стране Триумф». В фойе дома культуры села Плодопитомник гостей встретит говорящая голова, а также сказочные герои – Шляпник и Королева, с которыми все желающие смогут сфотографироваться в цветочной фотозоне. В концерте примут участие сами виновники торжества – ансамбль танца «Триумф» и образцовый вокальный ансамбль «Карамелька».

Первомайский парк проведет игровую программу с концертом «В осеннем парке». Время проведения – с 12:00 до 14:00. Горпарк приглашает с 16:00 до 18:00 на игровые развлекательные программы для детей «Краски осени», а с 18:00 до 20:00 здесь пройдет концертная развлекательная программа «Осень, душа, песня».

В 18:00 на набережной реки Амур в районе Триумфальной арки Центр развития молодёжных и общественных инициатив «Выбор» проведёт молодёжный Арбат, чтобы поддержать и мотивировать творческую и социальную активность молодежи. Участников ждет развлекательная программа с музыкальными выступлениями от школы игры на гитаре, а также игровая площадка от волонтеров корпуса добровольцев, представленная подвижными и настольными играми.

В 19:00 в ОКЦ состоится торжественная церемония закрытия фестиваля театра и кино «Амурская осень».

Также в 19:00 в Амурской областной филармонии пройдет финал КВН лиги Амур. Бороться за чемпионство будут команды «Фанта лайф», «Наглый фрукт», «Дощечка», «Смейся, Джигурда» и «Молодежный проспект».

Суббота и воскресенье, 23 и 24 сентября

Оба выходных дня в городе будет проходить открытый Кубок Благовещенска по американскому крикету – дарст. Начало в 10:30. Место проведения – СКР «Пирамида».

Желающие провести свободное время за просмотром фильмов могут сходить в местные кинотеатры на следующие ленты: «Kingsman: Золотое кольцо», «Лего Ниндзяго фильм», «Мама!», «Напарник», «Мульт в кино. Выпуск № 58», «Заложники», «Удача Логана», «Статус Брэда», «Твоё имя», «Оно», «Бабушка лёгкого поведения», «Гоголь: начало», «В гостях у Элис», «Клаустрофобия», «Хранилище». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».