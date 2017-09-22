В Свободном сдали два новых дома для переселенцев из аварийного жилья

Сегодня губернатор Приамурья и глава Свободного вручили ключи от новых квартир переселенцам из ветхого и аварийного жилья. В новые квартиры заселятся 39 семей.

В здание, расположенное в микрорайоне Чесноки на улице Комарова, переедет 21 семья. Еще 18 двух- и трехкомнатных квартир сдали по адресу: улица Локомобильная, 3. Оба дома построили из кирпича. В каждой квартире установлены металлопластиковые окна, электрические плиты и необходимая сантехника.

На открытии глава области отметил, что, например, в Хабаровске на учет было поставлено всего около 40 000 квадратных метров аварийного жилья, а в Амурской области только в одном городе Свободном эта цифра в разы выше – 80 000 квадратных метров, и при этом город успешно справляется с решением задач по переселению людей из ветхого жилого фонда в новые квартиры.

«Я вышел из угольной отрасли, и, знаете, там есть такое понятие – маховик угольный. Его очень трудно раскрутить, но если сделать это, то уже потом его будет уже не остановить. Та же ситуация и здесь, – отметил Александр Козлов на торжественной церемонии сдачи одного из домов. – И я вам обещаю, что у Свободного будет то внимание, которого он достоин».

С поздравлением новоселов выступил и глава города Юрий Романов, который поблагодарил губернатора за поддержку в реализации программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.

«В этом году мы уже переселили почти из 17 000 аварийных квадратных метров и всего сдадим около десяти новых домов. Кроме того, начали строительство новой девятиэтажки и еще одного многоквартирного дома», – рассказал Юрий Романов.

Сейчас в администрации Свободного готовят документы для продолжения участия в программе переселения. Как губернатор, так и глава города ставят перед собой цель полностью закрыть все вопросы, связанные с данным проектом, сообщает пресс-служба администрации Свободного.