Белогорский район хочет породниться с южнокорейским уездом Хэнам

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Белогорский район Приамурья намерен заключить соглашение о побратимских отношениях с уездом Хэнам Республики Корея. Недавно делегация уезда посетила Белогорский район.

Южнокорейские гости побывали в фермерском хозяйстве «Орта» села Лукьяновка. Фермеры Республики Корея, занимающиеся разведением крупного рогатого скота мясной породы, закупают у сельского фермера грубые корма, а также фуражное зерно – овес и ячмень, сообщает пресс-служба администрации Белогорского района.

«Цель работы южнокорейской делегации предпринимателей – оценить, на каком уровне соблюдается технология возделывания сельскохозяйственных культур, какие применяются удобрения, то есть экологичность закупаемого сырья, – отметил глава Белогорского района Денис Инюточкин. – Кроме того, на встрече достигнута договоренность об обмене между нашим муниципалитетом и уездом Хэнам опытом в сфере культуры и сельского хозяйства в рамках соглашения о побратимости, которое мы планируем вскоре подписать».