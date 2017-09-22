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22сентября
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сегодня, 15:44 1

Белогорский район хочет породниться с южнокорейским уездом Хэнам

Белогорский район хочет породниться с южнокорейским уездом Хэнам
Фото: wikiwand.com

Белогорский район Приамурья намерен заключить соглашение о побратимских отношениях с уездом Хэнам Республики Корея. Недавно делегация уезда посетила Белогорский район.

Южнокорейские гости побывали в фермерском хозяйстве «Орта» села Лукьяновка. Фермеры Республики Корея, занимающиеся разведением крупного рогатого скота мясной породы, закупают у сельского фермера грубые корма, а также фуражное зерно – овес и ячмень, сообщает пресс-служба администрации Белогорского района.

«Цель работы южнокорейской делегации предпринимателей – оценить, на каком уровне соблюдается технология возделывания сельскохозяйственных культур, какие применяются удобрения, то есть экологичность закупаемого сырья, – отметил глава Белогорского района Денис Инюточкин. – Кроме того, на встрече достигнута договоренность об обмене между нашим муниципалитетом и уездом Хэнам опытом в сфере культуры и сельского хозяйства в рамках соглашения о побратимости, которое мы планируем вскоре подписать».

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    29 минут назад

    Хорошо, хоть не с Ыном....

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