Большой этнографический диктант проведут в Приамурье в ноябре
3 ноября на девяти площадках Амурской области проведут Большой этнографический диктант. В этом году традиционная акция пройдет в Благовещенске, Тамбовке и Константиновке.
Как сообщают организаторы, мероприятие будет проходить с 15 до 17 часов, в нем смогут принять участие более 500 человек. Впервые в этом году часть вопросов в рамках этнографического диктанта будет посвящена Приамурью.
Стать участником может любой желающий, для этого нужно обратиться на одну из площадок. Ограничений по возрасту нет. Итоги подведут ко Дню Конституции РФ – 12 декабря.
Список площадок мероприятия в Приамурье:
– ГАУ ДПО «АмИРО», Благовещенск, улица Пушкина, 44;
– ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», отделение № 1, Благовещенск, улица Трудовая, 2;
– ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», отделение № 3, Благовещенск, улица Красноармейская, 53;
– ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли», отделение № 1, Благовещенск, улица Б. Хмельницкого, 64;
– ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли», отделение № 3, Благовещенск, улица Островского, 273;
– ГПОАУ АО «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства», Благовещенск, улица Строителей, 107;
– ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж», отделение № 4, Тамбовский район, село Тамбовка, улица 50-летия Октября, 24;
– МОУ Константиновская СОШ, Константиновский район, село Константиновка, улица Школьная, 1;
– МБОУ Тамбовская СОШ, Тамбовский район, село Тамбовка, улица Ленинская, 104.
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