Большой этнографический диктант проведут в Приамурье в ноябре

Фото: tver.mk.ru

3 ноября на девяти площадках Амурской области проведут Большой этнографический диктант. В этом году традиционная акция пройдет в Благовещенске, Тамбовке и Константиновке.

Как сообщают организаторы, мероприятие будет проходить с 15 до 17 часов, в нем смогут принять участие более 500 человек. Впервые в этом году часть вопросов в рамках этнографического диктанта будет посвящена Приамурью.

Стать участником может любой желающий, для этого нужно обратиться на одну из площадок. Ограничений по возрасту нет. Итоги подведут ко Дню Конституции РФ – 12 декабря.

Список площадок мероприятия в Приамурье:

– ГАУ ДПО «АмИРО», Благовещенск, улица Пушкина, 44;

– ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», отделение № 1, Благовещенск, улица Трудовая, 2;

– ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», отделение № 3, Благовещенск, улица Красноармейская, 53;

– ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли», отделение № 1, Благовещенск, улица Б. Хмельницкого, 64;

– ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли», отделение № 3, Благовещенск, улица Островского, 273;

– ГПОАУ АО «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства», Благовещенск, улица Строителей, 107;

– ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж», отделение № 4, Тамбовский район, село Тамбовка, улица 50-летия Октября, 24;

– МОУ Константиновская СОШ, Константиновский район, село Константиновка, улица Школьная, 1;

– МБОУ Тамбовская СОШ, Тамбовский район, село Тамбовка, улица Ленинская, 104.