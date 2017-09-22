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На свободненской трассе задержали нелегального перевозчика пассажиров

На свободненской трассе задержали нелегального перевозчика пассажиров
www.mk.ru

В пятницу, 22 сентября, во время оперативно-профилактического мероприятия «Безопасные перевозки» был задержан водитель, который нелегально перевозил пассажиров. К тому же он это делал на неисправной машине.

Рейд проводили сотрудники областного минтранса, ГИБДД, полиции Благовещенска и Восточно-Сибирского МУГАДН.

На 55 километре автомобильной дороги Благовещенск – Свободный они остановили нелегального перевозчика, который вез пассажиров из Шимановска в Благовещенск. Водитель управлял транспортным средством при наличии неисправностей. Он самовольно внес изменения в конструкцию транспортного средства без разрешения ГИБДД, установил дополнительные сидения и перевозил десять пассажиров, при разрешении на восемь посадочных мест.

За 8 месяцев 2017 года сотрудники полиции составили 149 административных протоколов за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. За весь 2016 год было составлено также 149 таких протоколов. А за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии составили восемь протоколов, сообщает пресс-служба областного минтранса.

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#областная власть #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    28 минут назад

    А слабо фотку в студию водилы?

  • Shift

    Shift
    20 минут назад

    а как люди с 55 км потом добирались?

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