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22сентября
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сегодня, 14:41 1

В Благовещенске легковушка на скорости вылетела на перекресток, нарушив ПДД (видео)

В Благовещенске легковушка на скорости вылетела на перекресток, нарушив ПДД (видео)

В социальных сетях появилось видео, запечатлевшее автопроисшествие в Благовещенске. Легковой автомобиль на скорости вылетел на перекресток, проехав на красный сигнал светофора.

Сообщается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Комсомольской и Горького. При этом никто не пострадал. В какой из дней случилось происшествие, не уточняется.

Как видно на кадрах, легковой автомобиль по какой-то причине не тормозит вовремя перед перекрестком, машину начинает швырять из стороны в сторону. Справа от легковушки шарахаются пешеходы, которые собирались переходить улицу по «зебре».

В соцсетях развернулось активное обсуждение ролика. «Такое ощущение, что он не видел сигнал светофора до последнего момента, а увидев, сделал то, что сделал», – отметил один из пользователей. «Видел эту ситуацию. Там полная машина молодняка была», – написал другой.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что в действиях водителя усматриваются два нарушения. Во-первых, по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора», что предполагает штраф в размере 1 тысячи рублей. Во-вторых, по статье 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части», штраф – 1 500 рублей.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 1282

#интернет #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    хорошо, что обошлось без аварии и пешеходы не пострадали. если представить последствия, то сумма штрафа смотрится каким-то совсем детским приключением. а если на этом фоне еще и вчерашнюю новость о воссоединении мамы с сыном поставить, то тогда вопрос к нашим законам возникает в части сопоставимости ответственности и меры наказания к нашим авто-убийцам, в том числе потенциальным.

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