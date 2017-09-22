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22сентября
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сегодня, 14:32 15

Благовещенску не хватает зеленых зон

Благовещенску не хватает зеленых зон

Благовещенску не хватает зеленых зон – об этом в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, почвоведения и агрохимии ДальГАУ Сергей Низкий. Специалист отметил, что нужно создавать специальные питомники, где выращивались бы деревья для посадки в городской среде. Необходимо также вести учет каждого дерева.

Благовещенск, по данным Минприроды, входит в топ-20 городов с самым загрязненным воздухом. Сергей Низкий связывает этот факт с тем, что в городе мало зеленых насаждений, которые защищали бы Благовещенск от пыли. Со слов специалиста, по официальным данным за 2008 год, на одного благовещенца приходится 1,9 квадратных метра зеленых насаждений. По последним подсчетам самого Сергея Евгеньевича, на сегодня эта цифра составляет 2,5. При том, что экологический норматив на городской территории – 19 квадратных метров зелёных насаждений на человека.

«В Москве, например, почти 20 квадратных метров на жителя приходится. Потому что там есть лесопарковые зоны. В Благовещенске их нет. Исторически Москва разрывается на части такими зонами. У нас – застройка-застройка, немножко скверов, немножко парков», – сказал Сергей Низкий.

Для того чтобы зеленую зону причислить к категории парков, необходимо, чтобы она соответствовала определенным стандартам по площади. В Благовещенске под определение парка подпадает только Первомайский парк, отметил специалист. И даже если его часть отдадут под велодорожку, о которой в последнее время идет немало разговоров и споров, то парком он называться не перестанет.

«Понятие парк не подразумевает, что это сплошной лес. Это тогда подпадает под определение лесопарк. Первомайский парк сейчас типичный парк. Там есть лес, пешеходные дорожки, аттракционы. С точки зрения зеленых насаждений он уникален в том плане, что в нем сохранились единственные естественные представители леса. Например, дуб монгольский, больше нигде в городе он не растет. Всего же там более 20 наименований деревьев. Основные представители – тополя и ильмы. Но ничего уникального там нет, как многие говорят, что там будут вырублены какие-то уникальные деревья. Это все элементы проводимых в городе лесопосадочных работ много лет назад. Основные лесопосадочные работы по формированию парка происходили в начале ХХ века. Город был небольшой, поэтому часть естественных насаждений там осталась. Потом начались лесопосадочные работы, это уже после войны, конец 40-х – начало 50-х годов. Тогда в стране был бум на фоне победы. И пошло какое-то развитие.

В 90-х годах это все обрубилось. Экономика рухнула, и это очень сильно задело "Зеленстрой". И в Благовещенске эти работы практически прекратились. У нас до сих пор нет никаких питомников. То, что делается сейчас, это совсем не то. Деревья старые, их надо замещать, а это не проводится. И плюс на этом фоне мы начинаем сокращать площадь зеленых насаждений в городе. То есть идет естественный выпад, вымирание растений, и еще мы начинаем вмешиваться: дорожки строить или храмы возводить, как в микрорайоне, и так далее», – добавил кандидат биологических наук.

Сергей Низкий назвал пример озеленения Благовещенска негативным. Во-первых, по его мнению, это связано с тем, что в городе стало меньше деревьев. Во-вторых, весь ассортимент – привозной. В городе не высаживают то, что изначально растет на территории региона.

«У нас нет питомника, где бы, например, выращивалась береза для посадок в городе. Едут в лес, выкапывают дерево, привозят, и оно тут же погибает. Ну не может растение, которое растет в лесу, быть пересажено в совершенно непригодные для него экологические условия! И ждать, что оно будет хорошо развиваться, бесполезно. Для городских лесопосадок должны быть питомники, где специально выращивается на открытом пространстве дерево, с определенными условиями. Развивать нужно это дело, деньги вкладывать, питомники возрождать. У нас неплохой питомник только в Свободном есть. Вот мы Институт сои озеленяли, возили те же ели. Посмотрите, как хорошо они прижились», – высказался специалист.

Убивает зеленые зоны, по словам Сергея Евгеньевича, и обрезка деревьев. В частности, речь идет о тополях, которые не переносят обрезку и начинают погибать после этой процедуры. Чтобы город мог называться зеленым, необходимо, по мнению Сергея Низкого, не трогать то, что уже растет, а также высаживать новые деревья.

«Взять, например, японцев. Они каждое дерево, которое растет на их островах, пронумеровали, занесли в базу данных и отслеживают его по спутнику. Если его срубили браконьеры, подается звук и приезжает полиция. Неужели Благовещенск больше по площади, чем Япония, и мы не можем навести порядок, каждое дерево проинвентаризировать, записать его в базу данных, определить, сколько ему лет и знать время, когда придет время его убирать! А чтобы убирать, надо, чтобы был посадочный материал. А чтобы был посадочный материал, нужны питомники. Вот и все!» – отметил сотрудник ДальГАУ.

Полное интервью с гостем «Эха Москвы в Благовещенске» читайте и слушайте в разделе «Интервью» на сайте Амур.инфо.

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#жизнь #природа

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    какой мэр такой и город

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Чудаки люди, какие в Благовещенске могут быть скверы и парки? С них же денежку не помаешь, лучше многоэтажечки на это место вкорячить.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    КВЖД наса а не васаЧудаки люди, какие в Благовещенске могут быть скверы и парки? С них же денежку не помаешь, лучше многоэтажечки на это место вкорячить.


    Или под церкву отдать.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    По Шимановского, между Амурской и Горького, старый тополь упал: прогнил под самый корень. Лежит сейчас, распиленный. А рядом точно такие же по возрасту вдоль дороги тополя стоят. В любой момент рухнут. И ни одного свежего деревца между ними на замену не подсажено.

    Разделяющая дорогу аллея по Горького сейчас листвой прикрыта, а зимой на те деревья смотреть страшно: старые, кривые, корявые, словно корнями вверх растут. Жуткая картина. А ведь когда-то аллея была украшением города.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    В городе деревья в основном больные и старые есть цельный горзеленхоз на балансе у города только толку мало.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Говорили как то,

    что привезли для нашего города спец.машину,

    которая может пересаживать уже взрослые деревья без ущерба для них...

    Но никто нигде ни разу

    не видел её в работе.

    Такой машины что, не существует?

    Нам "лапшу на уши вешали" в очередной раз,

    спилив берёзовую рощу в микрахе под "нужды храма" ?

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Вся беда в том, что природной частью города, скорее всего заправляют бывшие двоечники, которые не усвоили в школе, что все в природе взаимосвязано. Бесконечное выкашивание травы обедняет почву, как результат - деревья начинают болеть, газоны превращаться с рассадник пыли. Дворники ежедневно полируют вениками не только асфальт, но и газоны, убирая опавшую листву. А чем подпитываться почве? Досужая болтовня, что листва накапливает всякую гадость от выхлопных газов, просто не выдерживает критики. Ну убрали вы листву, а дальше что? Пыль с этой же гадостью, которую раньше хоть зеленые насаждения удерживали, летит к вам в окна, в ваши глотки. Обрезку деревьев также проводят без разбора, бездумно и для галочки. Оправдания вроде того, что во время сильных ветров деревья падают сущая глупость необразованных людей. Да, они падают, как и щиты, крыши и прочее - это происходит по всему миру и разрушающий ветер отменить невозможно.Но тем где нет деревьев, последствия будут еще сильнее.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    58 минут назад

    Можно привести в порядок и благоустроить то что имеем, например тот же сквер возле поликлиники водников и таких мест не мало в городе, так где уж нам.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    57 минут назад

    ФИОВся беда в том, что природной частью города, скорее всего заправляют бывшие двоечники, которые не усвоили в школе, что все в природе взаимосвязано. Бесконечное выкашивание травы обедняет почву, как результат - деревья начинают болеть, газоны превращаться с рассадник пыли. Дворники ежедневно полируют вениками не только асфальт, но и газоны, убирая опавшую листву. А чем подпитываться почве? Досужая болтовня, что листва накапливает всякую гадость от выхлопных газов, просто не выдерживает критики. Ну убрали вы листву, а дальше что? Пыль с этой же гадостью, которую раньше хоть зеленые насаждения удерживали, летит к вам в окна, в ваши глотки. Обрезку деревьев также проводят без разбора, бездумно и для галочки. Оправдания вроде того, что во время сильных ветров деревья падают сущая глупость необразованных людей. Да, они падают, как и щиты, крыши и прочее - это происходит по всему миру и разрушающий ветер отменить невозможно.Но тем где нет деревьев, последствия будут еще сильнее.


    Поддерживаю ваше мнение!

    Вот зачем косят и косят наши красивые газоны?

    Уже половина города с лысыми газонами стоят.

    Раньше даже дёрн завозили специально

    и озеленяли им газоны.

    Теперь не многие знают, что такое Дёрн?

    Трава просто вымирает на газонах,

    а следом вымирают деревья.

  • Adolf

    Adolf
    51 минута назад

    судя по тенденции, Благовещенску не хватает храмов и велосипедных дорожек, расположенных подальше от города

  • farfalla

    farfalla
    40 минут назад

    Ну наконец-то один здравомыслящий человек нашелся.

    Да у нас администрация города вместе с ГСТК (или кто там еще деревья выпиливает) возникает ощущение ненавидят зелень всю. Цветочные клумбы у нас убогие стали в последние пару лет, не в пример предыдущим годам, если не брать в расчет те, что предприниматели сами садят. Раньше такой цветущий город был, смотришь на фотографии и радуешься, а сейчас куцые бархатцы понатыканы да петуния, и то за ними не ухаживают. Деревья в центре города тень давали и красиво было. А сейчас? Деревья обрезают под ноль. Траву на лужайках ровняют так, что одна земля остается, а та трава, что умудрилась остаться, просто высыхает и жухнет. Скверики вырубают - то церковь там впихнуть надо, то новый торговый центр, то дом. Новые зеленые зоны, которые высаживают и гордятся потом этим, создают из каких -то чахликов: воткнуть молодой росток дерева в ямку – это не равносильно посадить дерево, - за ним уход нужен. И вырастет оно, если повезет ему выжить лет эдак через двадцать. В микрорайоне возле торгового центра часть деревьев выжила, часть сломали, часть загнулась сама, а другим помогли сломаться, когда зимой на них глыбы снега счищали с тротуара. В Парке дружбы именная аллея с деревцами свежевысаженными навевает тоску – дерево через одно умирает, потому что за ними не следят – убрали бы с них хоть таблички предприятий именные, не позорились. А где деревья, которые РПЦ обещало посадить, взамен выпиленных все в том же парке Дружбы? Набережная красивая, но она лысо-каменная – захочешь в жару присесть на лавочку передохнуть, будешь сидеть под палящим солнцем. А потом получается, что воздух у нас плохой… и виноваты нет, не автомобили и отсутствие зелени в городе, а пожары лесные оказывается.

  • Кварц

    Кварц
    16 минут назад

    А еще одно очень замечательное наблюдение. Участок между Калинина-Игнатьевское-Мухина еще при Мигуле был засажен деревьями. Потом их подсаживали потихоньку добровольцы. Недавно высадили несколько очень красивых саженцев тополя серебристого. Принялись, отросли хорошо в прошлом году, а нынче послали каких-то нерусских людей скосить там траву, они косят не глядя, что косилка, "чиркая" диском по саженцу оставляет рваный след на коре дерева. Пока он вокруг него все скосит - белое кольцо по стволу. Через месяц от деревьев остаются сухие скелетики. Жителей средней Азии которых отправили на "сенокос" наверное не предупредили, что по пути деревья могут оказаться. Улица Калинина с изуродованными карагачами скоро останется лысой, как и большинство центральных улиц города - стареют, погибают. Возле всех торговых центров когда-то росли деревья, теперь парковки, а взамен - ничего. Мы не друиды, деревьям не поклоняемся, но и без них как-то совсем тяжко в нашем резко-континентальном климате, когда летом за 40 и тени не найдешь.

  • архивная

    архивная
    13 минут назад

    Может работнички мэрии почитают,выше написанное и сделают выводы,прислушаются к умным людям,которые

    всё описали правильно,и исправят катастрофическую ситуацию ,в когда-то зеленом Благовещенске.

  • Кварц

    Кварц
    12 минут назад

    Olivyeva

    спилив берёзовую рощу в микрахе под "нужды храма" ?



    Какая роща? Вы что? Там же тайга была с белками, зайцами, грибами, брусникой и прочими ягодниками. Иногда медведи забредали.



  • Olivyeva

    Olivyeva
    7 минут назад

    Кварц
    Olivyeva

    спилив берёзовую рощу в микрахе под "нужды храма" ?



    Какая роща? Вы что? Там же тайга была с белками, зайцами, грибами, брусникой и прочими ягодниками. Иногда медведи забредали.





    Считаете что храм там лучше?

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