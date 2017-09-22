Благовещенску не хватает зеленых зон – об этом в эфире радио «Эхо Москвы в Благовещенске» рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, почвоведения и агрохимии ДальГАУ Сергей Низкий. Специалист отметил, что нужно создавать специальные питомники, где выращивались бы деревья для посадки в городской среде. Необходимо также вести учет каждого дерева.

Благовещенск, по данным Минприроды, входит в топ-20 городов с самым загрязненным воздухом. Сергей Низкий связывает этот факт с тем, что в городе мало зеленых насаждений, которые защищали бы Благовещенск от пыли. Со слов специалиста, по официальным данным за 2008 год, на одного благовещенца приходится 1,9 квадратных метра зеленых насаждений. По последним подсчетам самого Сергея Евгеньевича, на сегодня эта цифра составляет 2,5. При том, что экологический норматив на городской территории – 19 квадратных метров зелёных насаждений на человека.

«В Москве, например, почти 20 квадратных метров на жителя приходится. Потому что там есть лесопарковые зоны. В Благовещенске их нет. Исторически Москва разрывается на части такими зонами. У нас – застройка-застройка, немножко скверов, немножко парков», – сказал Сергей Низкий.

Для того чтобы зеленую зону причислить к категории парков, необходимо, чтобы она соответствовала определенным стандартам по площади. В Благовещенске под определение парка подпадает только Первомайский парк, отметил специалист. И даже если его часть отдадут под велодорожку, о которой в последнее время идет немало разговоров и споров, то парком он называться не перестанет.

«Понятие парк не подразумевает, что это сплошной лес. Это тогда подпадает под определение лесопарк. Первомайский парк сейчас типичный парк. Там есть лес, пешеходные дорожки, аттракционы. С точки зрения зеленых насаждений он уникален в том плане, что в нем сохранились единственные естественные представители леса. Например, дуб монгольский, больше нигде в городе он не растет. Всего же там более 20 наименований деревьев. Основные представители – тополя и ильмы. Но ничего уникального там нет, как многие говорят, что там будут вырублены какие-то уникальные деревья. Это все элементы проводимых в городе лесопосадочных работ много лет назад. Основные лесопосадочные работы по формированию парка происходили в начале ХХ века. Город был небольшой, поэтому часть естественных насаждений там осталась. Потом начались лесопосадочные работы, это уже после войны, конец 40-х – начало 50-х годов. Тогда в стране был бум на фоне победы. И пошло какое-то развитие.

В 90-х годах это все обрубилось. Экономика рухнула, и это очень сильно задело "Зеленстрой". И в Благовещенске эти работы практически прекратились. У нас до сих пор нет никаких питомников. То, что делается сейчас, это совсем не то. Деревья старые, их надо замещать, а это не проводится. И плюс на этом фоне мы начинаем сокращать площадь зеленых насаждений в городе. То есть идет естественный выпад, вымирание растений, и еще мы начинаем вмешиваться: дорожки строить или храмы возводить, как в микрорайоне, и так далее», – добавил кандидат биологических наук.

Сергей Низкий назвал пример озеленения Благовещенска негативным. Во-первых, по его мнению, это связано с тем, что в городе стало меньше деревьев. Во-вторых, весь ассортимент – привозной. В городе не высаживают то, что изначально растет на территории региона.

«У нас нет питомника, где бы, например, выращивалась береза для посадок в городе. Едут в лес, выкапывают дерево, привозят, и оно тут же погибает. Ну не может растение, которое растет в лесу, быть пересажено в совершенно непригодные для него экологические условия! И ждать, что оно будет хорошо развиваться, бесполезно. Для городских лесопосадок должны быть питомники, где специально выращивается на открытом пространстве дерево, с определенными условиями. Развивать нужно это дело, деньги вкладывать, питомники возрождать. У нас неплохой питомник только в Свободном есть. Вот мы Институт сои озеленяли, возили те же ели. Посмотрите, как хорошо они прижились», – высказался специалист.

Убивает зеленые зоны, по словам Сергея Евгеньевича, и обрезка деревьев. В частности, речь идет о тополях, которые не переносят обрезку и начинают погибать после этой процедуры. Чтобы город мог называться зеленым, необходимо, по мнению Сергея Низкого, не трогать то, что уже растет, а также высаживать новые деревья.

«Взять, например, японцев. Они каждое дерево, которое растет на их островах, пронумеровали, занесли в базу данных и отслеживают его по спутнику. Если его срубили браконьеры, подается звук и приезжает полиция. Неужели Благовещенск больше по площади, чем Япония, и мы не можем навести порядок, каждое дерево проинвентаризировать, записать его в базу данных, определить, сколько ему лет и знать время, когда придет время его убирать! А чтобы убирать, надо, чтобы был посадочный материал. А чтобы был посадочный материал, нужны питомники. Вот и все!» – отметил сотрудник ДальГАУ.

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