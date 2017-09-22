Видео о свободненце, протаранившем машину соседки, попало на Ren-TV

ИА «Амур.инфо» ранее сообщало об этом инциденте, который возник в июне 2017 года в городе Свободный. Утром 28 июня произошел конфликт между мужчиной-водителем и женщиной. Свободненец дважды ударил по чужой машине рукой, а потом протаранил ее на своем автомобиле.

На канале Ren-TV сообщают, что причиной произошедшего стал именно экипаж ДПС, приехавший на место происшествия. Мужчина в авто решил, что полицейских вызвала эта девушка, и, видимо, так ее наказал.

Рассказ об этом инциденте начинается на видео с 9 минуты 47 секунды.