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22сентября
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сегодня, 14:23 2

Видео о свободненце, протаранившем машину соседки, попало на Ren-TV

Видео о свободненце, протаранившем машину соседки, попало на Ren-TV

В выпуске телевизионной программы Ren-TV «Водить по-русски» от 19 сентября появилось видео, как сказал ведущий программы, – из «поселка Свободный». На кадрах – водитель на внедорожнике в присутствии наряда полиции и соседки протаранил ее машину.

ИА «Амур.инфо» ранее сообщало об этом инциденте, который возник в июне 2017 года в городе Свободный. Утром 28 июня произошел конфликт между мужчиной-водителем и женщиной. Свободненец дважды ударил по чужой машине рукой, а потом протаранил ее на своем автомобиле.

На канале Ren-TV сообщают, что причиной произошедшего стал именно экипаж ДПС, приехавший на место происшествия. Мужчина в авто решил, что полицейских вызвала эта девушка, и, видимо, так ее наказал.

Рассказ об этом инциденте начинается на видео с 9 минуты 47 секунды.

Просмотров всего: 806

#СМИ #ТВ #транспорт

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Лесная

    Лесная
    52 минуты назад

    Ну и что, это авточмо никак не накажут?

  • Упоротый

    Упоротый
    5 минут назад

    Лесная

    Ну и что, это авточмо никак не накажут?



    Не оскорбляй человека. Ты про него ничего не знаешь. Может быть у него солнышко в груди.

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