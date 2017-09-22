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22сентября
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сегодня, 14:10 1

Амурский школьник победил во всероссийском творческом конкурсе

Амурский школьник победил во всероссийском творческом конкурсе
Фото: engschool20.3dn.ru

Школьник из Приамурья Вадим Малынов стал победителем Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». Его итоги огласило конкурсное жюри в Москве.

На конкурс было представлено около 900 творческих работ из 54 регионов России. Оценивались они в трех номинациях, по трем возрастным категориям. Конкурсное жюри оценило оригинальность подачи материала и креативность участников.

Амурчанин Вадим Малынов взял первое место в номинации «Технические виды творчества». Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области, Вадиму 15 лет, он учащийся Центра эстетического воспитания имени Белоглазова.

Еще один амурский школьник Евгений Царенко завоевал третье место конкурса в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 13-летний Евгений обучается в школе № 1 села Екатеринославка.

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#дети #конкурсы #школа

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