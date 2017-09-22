17-летний благовещенец изрезал ножом таксиста

17-летний благовещенец совершил разбойное нападение на водителя такси и попытался его убить. Он нанес водителю множество ударов ножом, но таксист сумел отбиться и обратить преступника в бегство.

Во вторник, 19 сентября, Благовещенский городской суд признал виновным юношу в совершении разбоя и покушения на убийство.

Следствие и суд установили, что 20 мая 2016 года ночью осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил напасть на водителя такси, убить его и забрать имеющиеся деньги.

Взяв нож, парень по телефону вызвал машину для поездки в район второго Владимировского озера. В безлюдном месте примерно в 3:30 или 3:50 во время движения пассажир нанес водителю множество ударов ножом и кулаком по голове и телу. Таксист остановил автомобиль и попытался выйти, однако грабитель вышел первым, подбежал к потерпевшему, все еще находившемуся в автомобиле, и стал снова бить его ножом. Тогда водитель схватил отвертку и начал отбиваться. Парень испугался и сбежал с места преступления. После этого водитель через диспетчера такси вызвал скорую помощь, а сам поехал на пост ГИБДД. Через некоторое время грабитель был задержан.

По совокупности преступлений суд назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.