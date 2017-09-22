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сегодня, 13:39 5

17-летний благовещенец изрезал ножом таксиста

17-летний благовещенец изрезал ножом таксиста

17-летний благовещенец совершил разбойное нападение на водителя такси и попытался его убить. Он нанес водителю множество ударов ножом, но таксист сумел отбиться и обратить преступника в бегство.

Во вторник, 19 сентября, Благовещенский городской суд признал виновным юношу в совершении разбоя и покушения на убийство.

Следствие и суд установили, что 20 мая 2016 года ночью осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил напасть на водителя такси, убить его и забрать имеющиеся деньги.

Взяв нож, парень по телефону вызвал машину для поездки в район второго Владимировского озера. В безлюдном месте примерно в 3:30 или 3:50 во время движения пассажир нанес водителю множество ударов ножом и кулаком по голове и телу. Таксист остановил автомобиль и попытался выйти, однако грабитель вышел первым, подбежал к потерпевшему, все еще находившемуся в автомобиле, и стал снова бить его ножом. Тогда водитель схватил отвертку и начал отбиваться. Парень испугался и сбежал с места преступления. После этого водитель через диспетчера такси вызвал скорую помощь, а сам поехал на пост ГИБДД. Через некоторое время грабитель был задержан.

По совокупности преступлений суд назначил ему девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 часа назад

    2-х таксистов?

  • володька

    володька
    2 часа назад

    полтора года суд длился????

  • Rak900

    Rak900
    2 часа назад

    а че так мало? надо была лет 20! в 17 лет уже такое делает это с концами

  • 55

    55
    2 часа назад

    Это скорей всего следствие так долго шло. Наверное эта 17-летняя малолетка (со своими представителями) ушлая оказалась, не признавала свою вину и участие в преступлении. Вот и пришлось следователям попотеть над сбором доказательств.

  • Hirurg

    Hirurg
    1 час назад

    Ушлепок! И что-то 9 лет маловато для такого преступления..Хотя выродку просто везет что ему 17л.. На год бы был постарше, все 15 бы дали.. По сути это просто везение, что водитель выжил (судя по тому как АИ описало ситуацию). Человек работает не на самой лучшей работе мягко говоря, возможно дома ждет семья.. А то всякая гниль нападает с ножами.. Фу.. Навсегда бы от общества изолировать..

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