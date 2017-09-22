На озерах Благовещенского и Тамбовского районов появились лотосы

В Приамурье стало больше мест произрастания лотосов Комарова. Они благополучно перезимовали на трех озерах, расположенных в Благовещенском и Тамбовском районах. Цветы появились там благодаря стараниям жителя Благовещенска Павла Жирнова, увлекающегося лотосами.

Как рассказал горожанин ИА «Амур.инфо», он высаживал лотосы на озерах Приамурья неоднократно, однако прижились они только недавно.

«Первая посадка лотосов на озерах была в 2014 году. Семена мне привозили из Приморья. Опробовал, наверное, больше 12 озер, всяких разных – и в Михайловском районе, и в Тамбовском, и в Благовещенском… Но в предыдущие годы каждый раз всё заканчивалось неудачей: лотосы росли, но не перезимовывали», – говорит Павел Жирнов.

Очередную попытку благовещенец предпринял в 2016 году. И в этот раз всё получилось – цветы справились с холодами.

На озерах Жирнов высадил лотосы Комарова. Эти растения распространены на юге Дальнего Востока России, они розового цвета. В Приамурье лотосы Комарова есть, например, на озере в селе Ивановка, где сейчас поселилась пара лебедей.

Два из трех озер, где благодаря Павлу Жирнову появились лотосы, находятся в Благовещенском районе – за турбазой «Метехи» и водоем, идущий вдоль села Владимировка; одно – в Тамбовском районе, возле села Липовка.

«Критерии выбора мест для посадки были следующие: отсутствие ондатры – она враг лотосов, питается их корневищами, теплая вода, хорошо прогреваемое песчаное дно, обилие ила и отсутствие купальщиков, которые способны всё быстро прикончить. На этих озерах никто не купается из-за водорослей», – отмечает Павел Жирнов.

Горожанин рассчитывает, что и эту зиму лотосы благополучно перенесут.