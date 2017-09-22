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Дождь с мокрым снегом на севере Амурской области: прогноз погоды на 23 сентября

Дождь с мокрым снегом на севере Амурской области: прогноз погоды на 23 сентября

В Амурской области 23 сентября будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут слабые, умеренные, местами сильные осадки – преимущественно в виде дождя, по северу ночью – с мокрым снегом. Температура ночью составит плюс 7…12 градусов, местами – от минус 3 до плюс 2. Днем термометры покажут плюс 14…19 градусов, местами – плюс 6…11.

Восточный ветер ночью разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 11-16 метров в секунду. Днем ветер наберет скорость 4-9, местами 14-19 метров в секунду.

В Благовещенске 23 сентября будет облачно с прояснениями, ночью временами пройдет дождь, в первой половине дня также ожидается небольшой дождь. Восточный ветер ночью разгонится до 6-11 метров в секунду, днем – до 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 10…12, днем – плюс 18…20 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Ураё ура, ура!

    Всё ближе и ближе наша зима!

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