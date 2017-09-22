Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:06 2

Сотрудница Пенсионного фонда из Свободного прошла в полуфинал конкурса «Мисс офис-2017»

Сотрудница Пенсионного фонда из Свободного прошла в полуфинал конкурса «Мисс офис-2017»

Жительница Свободного Наталья Королева участвует в конкурсе «Мисс офис-2017». Он проводится восьмой раз, но в этом году из статуса всероссийского конкурс перешел в международный. Амурчанка прошла в полуфинал. Удастся ли ей стать финалисткой, зависит от результатов интернет-голосования.

Наталья Королева живет в Свободном, работает руководителем группы социальных выплат в Пенсионном фонде. В конкурсе «Мисс офис» она принимает участие впервые.

«В этом конкурсе первый раз участвую, но участвовала во многих других. Я победительница городского конкурса "Мисс Свободный-2015", победительница городского конкурса чтецов, играю главные роли в народном театре "Реверанс". Также я победительница в номинации "Мисс Грация" всероссийского конкурса "Мисс россиянка-2016"», – поделилась жительница Свободного Наталья Королева.

Как она рассказала корреспонденту Амур.инфо, в конкурсе «Мисс офис-2017» принимают участие девушки от 18 до 30 лет – все они офисные работницы. Участницы борются за главный приз – миллион рублей. За первое и второе места организаторы подарят туристические путевки. Остальные конкурсантки получат ценные призы от партнеров.

«Мисс офис» проводится восьмой раз, но только в этом году конкурс приобрел статус международного – в нем принимают участие не только россиянки, но и жительницы стран СНГ.

«Изначально было подано более 10 тысяч заявок. В итоге в полуфинал прошли 94 девушки. В декабре 2016 года я заполнила анкету и выслала две фотографии, а в марте мне перезвонили и сказали, что я в полуфинале, и попросили записать видеоролик-презентацию. В нем нужно было рассказать о себе и о своей работе. Сейчас на сайте конкурса идет голосование, оно продлится до 15 октября. По его итогам станет известно, кто проходит в финал», – рассказала участница конкурса Наталья Королева.

Проголосовать на сайте можно не один раз – голоса принимаются раз в день. Причем оставлять голос нужно не за одну, за трех участниц. Это одно из условий. 1 декабря состоится финальное шоу в Москве, где назовут имя победительницы.

Просмотров всего: 1254

#жизнь #конкурсы #Свободный

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • full

    full
    2 часа назад

    Еаталья Королева, что то знакомое.... Где то слыхал, а где не помню...

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    fullЕаталья Королева, что то знакомое.... Где то слыхал, а где не помню...


    http://www.amur.info/culture/2016/08/30/6774

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

День тигра, закрытие «Амурской осени» и хоккей с гостями фестиваля: выходные в Благовещенске
Общество

В Свободном сдали два новых дома для переселенцев из аварийного жилья
Общество 14

Благовещенску не хватает зеленых зон
Общество 1

Амурский школьник победил во всероссийском творческом конкурсе