Сотрудница Пенсионного фонда из Свободного прошла в полуфинал конкурса «Мисс офис-2017»

Наталья Королева живет в Свободном, работает руководителем группы социальных выплат в Пенсионном фонде. В конкурсе «Мисс офис» она принимает участие впервые.

«В этом конкурсе первый раз участвую, но участвовала во многих других. Я победительница городского конкурса "Мисс Свободный-2015", победительница городского конкурса чтецов, играю главные роли в народном театре "Реверанс". Также я победительница в номинации "Мисс Грация" всероссийского конкурса "Мисс россиянка-2016"», – поделилась жительница Свободного Наталья Королева.

Как она рассказала корреспонденту Амур.инфо, в конкурсе «Мисс офис-2017» принимают участие девушки от 18 до 30 лет – все они офисные работницы. Участницы борются за главный приз – миллион рублей. За первое и второе места организаторы подарят туристические путевки. Остальные конкурсантки получат ценные призы от партнеров.

«Мисс офис» проводится восьмой раз, но только в этом году конкурс приобрел статус международного – в нем принимают участие не только россиянки, но и жительницы стран СНГ.

«Изначально было подано более 10 тысяч заявок. В итоге в полуфинал прошли 94 девушки. В декабре 2016 года я заполнила анкету и выслала две фотографии, а в марте мне перезвонили и сказали, что я в полуфинале, и попросили записать видеоролик-презентацию. В нем нужно было рассказать о себе и о своей работе. Сейчас на сайте конкурса идет голосование, оно продлится до 15 октября. По его итогам станет известно, кто проходит в финал», – рассказала участница конкурса Наталья Королева.

Проголосовать на сайте можно не один раз – голоса принимаются раз в день. Причем оставлять голос нужно не за одну, за трех участниц. Это одно из условий. 1 декабря состоится финальное шоу в Москве, где назовут имя победительницы.