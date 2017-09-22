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22сентября
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Александр Козлов попал в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров благодаря ржавой воде

Александр Козлов попал в топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров благодаря ржавой воде

Специалисты информационно-аналитической системы «Медиалогия» составили рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за август 2017 года. В топ-10 попал глава Приамурья Александр Козлов, который подключился к решению коммунальной проблемы, призвав амурчан через Инстаграм сообщать «ржавые адреса».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости (ИЦ). Рейтинг составлялся на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 42 300 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Александр Козлов оказался на 10-м месте рейтинга, поднявшись по сравнению с предыдущим рейтингом на три позиции. Такой подъем губернатору Амурской области обеспечила коммунальная проблема амурчан. В своем аккаунте в Инстаграм Александр Александрович поднял тему ржавой воды в домах жителей региона и призвал сообщать, по каким адресам некачественное водоснабжение.

После этого, было собрано совещание со специалистами, на котором разбирали существующую проблему. В итоге была организована проверка качества воды. Ее результаты озвучили 15 сентября – половина из всех жалоб амурчан подтвердилась.

На первом месте рейтинга оказался Рамзан Кадыров (Чечня), далее идут Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым).

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#ЖКХ #областная власть

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