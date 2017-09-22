В Архаринском районе пасечник спалил 60 гектаров леса

Фото: ngs24.ru

Работник пасеки в Архаринском районе в 13 километрах от села Грибовка бросал в лесу спички и окурки. Возник пожар, который охватил 80 гектаров, из них 60 гектаров – это лесные насаждения.

В ходе предварительного расследования и судебного заседания установлено, что 11 апреля 2017 года во время действия особого противопожарного режима работник пасеки находился в лесу, на территории Архаринского участкового лесничества в 13 километрах от села Грибовка.

Пренебрегая веденными ограничениями, пасечник бросал горящие спички и окурки самосада на подсохшую траву и листья деревьев. Это и вызвало лесной пожар, который на момент ликвидации разошелся на 80 гектаров. Огнем были повреждены деревья, ущерб составил 5 274,36 рубля.

В суде подсудимый признал свою вину в полном объеме, ранее он частично возместил причиненный ущерб.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10 % от заработка. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск о возмещении виновным причиненного ущерба. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.